Fernando Alarza: Muy contento con mi paternidad, esta medalla es para mi hija

Madrid, 8 mar (EFE).- El español Fernando Alarza, subcampeón de Europa de triatlón, que el mes pasado fue padre por primera vez y que este viernes concluyó tercero la primera prueba del Mundial, manifestó a EFE desde Abu Dabi que está "muy contento" con su paternidad y que "esta medalla" se la dedica a su hija, Elena.

"Esta medalla va para ella, aunque no se entere aún de lo que pasa. Pero en un futuro se la podré enseñar", explicó, en conversación telefónica con Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Alarza, nacido hace 27 años en Talavera de la Reina y que cruzó la meta del circuito de Yas Marina -sede del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno- chupándose el pulgar derecho, en clara dedicatoria a su bebé.

"Ha sido una carrera muy emocionante. Al final, he seguido el patrón de siempre. Intenté nadar lo mejor posible y contactar cuanto antes en bici; en una prueba en la que hay que estar muy atento, porque en Abu Dabi siempre hay caídas. Y hay que estar bien colocado", apuntó Alarza, que en 2016 ganó bronce en el Mundial que concluyó en Cozumel (México).

"Por suerte, hemos estado donde había que estar. Luego, la carrera a pie ha sido bastante rápida y me he encontrado bastante bien", manifestó el campeón mundial júnior de 2010 (en Budapest), que este viernes acabó tercero una prueba que ganó su compatriota el mallorquín Mario Mola -triple campeón del mundo-, por delante del joven talento británico Alex Yee, de 20 años.

"Después de la primera vuelta (de la carrera a pie) Mario y Yee se han ido. En ese momento no tenía piernas para seguirlos. Y si lo hacía, sabía que iba a acabar 'reventado'. Así que era mejor dosificar. Y en la última parte me he encontrado muy bien", explicó a Efe Alarza.

"Estoy muy contento por la victoria de Mario y por mi bronce, después de terminar el año pasado como lo terminé, con una lesión", indicó a Efe el aguerrido triatleta talaverano, olímpico en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil) en 2016.

"Ahora estoy en un nuevo ciclo, con cambio de entrenador (trabaja a las órdenes de Roberto Cejuela) y parece que las cosas vuelven a salir bien de nuevo", añadió Alarza, cuya mujer, Marta, dio a luz a mediados de febrero a una niña, de nombre Elena.

"Con la paternidad estoy súper-contento. Da un plus, competir pensando en mi hija. Como a todo padre, ante cualquier desafío en la vida, pensar en tus hijos es lo que más te puede ayudar", afirmó.

"Esta medalla va para ella, aunque no se entere de lo que pasa. Pero en un futuro se la podré enseñar", indicó a Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos el campeón talaverano.

"El próximo objetivo ahora será la segunda prueba del Mundial, en Bermudas (a finales de abril). Quedan seis semanas, pero habrá que prepararla bien, porque será en distancia olímpica y seguro que hará mucho calor", comentó a Efe Alarza. "Ahora, a seguir entrenando; y a seguir en esta línea", concluyó.