La falta de información, una "segunda herida" para los 'huérfanos' del MH370

Pekín, 8 mar (EFE).- Los familiares en China de las víctimas del vuelo MH370 de Malaysian Arilines, de cuya desaparición se cumplen hoy cinco años, aseguran que "no saber nada, protestar y reclamar información es como una segunda herida, más dolorosa" que la que les abrió el accidente.

Jiang Hui, una de las víctimas que más eco han tenido en los medios de comunicación tras perder a su madre en el siniestro cuando ésta regresaba de una vacaciones en Malasia, quiere cerrar un trauma que le ha tenido tres años en tratamiento psicológico.

"No me importa lo que pasó -cuenta a Efe en su lujoso piso de la periferia de Pekín-. Solo quiero que encontremos el avión y aceptar lo sucedido".

Todo ocurrió cuando este ingeniero de telecomunicaciones de 45 años estaba jugando con su hija, que entonces tenía 3: "Me parecía increíble. Pensé que no podía haber pasado algo así en mi familia".

La incredulidad dio paso a varios días de confusión y nervios, ya que 36 horas después de conocerse la desaparición, "nadie de la aerolínea" daba la cara, "y la información que habían proporcionado era incorrecta".

Jiang localizó en la lista de pasajeros a una mujer con el nombre de su madre, solo que la edad que habían anotado era incorrecta: su madre, entonces de 71 años, era nueve años mayor que la víctima de la relación facilitada.

"Así que no sabía si era mi madre o no, y fueron momentos de mucho sufrimiento", apunta el hijo.

Este viernes, en el quinto aniversario de la tragedia, han acudido a pedir ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores de China y a la Embajada de Malasia en Pekín, ya que las víctimas se sienten absolutamente ninguneadas por el Ejecutivo de Kuala Lumpur.

"El Gobierno de Malasia nunca ha abierto un canal para comunicarse con nosotros", lamenta Jiang. "Parece que las familias no tengamos derecho de saber cómo fue el accidente ni a recibir compensación", más allá del año de consultas psicológicas que pagó en 2015 Malaysian Airlines a algunos familiares.

"Sus informes siempre están en inglés, no en chino... Todo esto nos ha hecho sentir que el lado malasio no nos respeta. Es como si no tuviéramos derechos. Nos hace tener que arrodillarnos y pedirles favores con este asunto", apostilla un Jiang visiblemente apesadumbrado.

Su reclamación: que no se dé por cerrada la búsqueda. Las familias le exigen al Gobierno de Malasia que no deje de buscar los restos del avión ni de investigar la desaparición total del Boeing 777-200ER.

Este hijo de una de las víctimas sostiene que el aparato, que volaba desde Kuala Lumpur rumbo a Pekín, varió su dirección hacia el sur, un dato que, afirma, el Ejecutivo malasio ocultó durante siete días.

"Entonces, los 14 países que conformaron la operación de búsqueda del MH370 trataron de localizar el avión en el Mar del Sur de China con información incorrecta...", lamenta Jiang.

Las acciones legales emprendidas contra Boeing en Estados Unidos y contra la agencia de aviación malasia en el país sudasiático fueron rechazadas, y Jiang intuye que, de encontrar justicia, no será a través de los tribunales.

Aunque esta "segunda herida" les siga escociendo, los parientes de los desaparecidos con el fuselaje del vuelo MH370 en algún punto del océano Índico -dos terceras partes del pasaje era de nacionalidad china- van a seguir insistiendo hasta obtener la información que necesitan para hacer las paces con el pasado.

"Esta herida se va a curar", afirma Jiang, con un asomo de optimismo. "No solo la mía, sino la de toda la familia".