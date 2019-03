Estado asegura en 300 millones euros exposición sobre Fra Angélico del Prado

Madrid, 7 mar (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy asegurar por un valor de casi trescientos millones de euros (293.287.022,47) las 45 obras de la exposición "Fra Angélico y el origen del Renacimiento florentino", que tendrá lugar del 28 de mayo al 15 de septiembre en el Museo Nacional del Prado.

El Gobierno ha aprobado en la reunión de hoy del Consejo la concesión de la garantía del Estado para esta exposición que se centrará en los inicios del Renacimiento florentino (1420 y 1430) "con especial atención" a la figura de Fra Angélico, uno de los grandes maestros pictóricos renacentistas.

El otorgamiento de esta garantía del Estado, añade la referencia, "no supone un coste inmediato para la Administración, se traduce únicamente en el compromiso del Estado, para hacer frente a un pago en caso de que uno de los bienes culturales resulte dañado".

La exposición, que estará comisariada por el conservador emérito del Philadelphia Museum of Art Carl Brandon Strehlke, cuenta con el patrocinio de la Fundación Amigos Museo del Prado y el apoyo de Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum en la restauración de "La Anunciación" de Fra Angelico.

Una obra ésta del Prado que se presentará restaurada y que será el centro sobre el que gire la exposición, donde también se expondrán otras dos pinturas recientemente adquiridas por la pinacoteca: "Virgen de la Granada" y "Funeral de San Antonio Abad".