"Ella no tiene la culpa", el grito feminista ruso ante la violencia de género

Moscú, 8 mar (EFE).- Bajo el lema "Ella no tiene la culpa", un grupo de activistas rusos ha convocado actos en las principales ciudades del país para visibilizar la violencia de género que sufren impunemente millones de mujeres.

Según el manifiesto divulgado por los organizadores con ocasión del Día de la Mujer, las víctimas de violencia se topan a menudo con la incomprensión e incluso acusaciones de haber provocado la agresión.

"Acusar a la víctima de un delito que se cometió contra ella es un código cultural nocivo que aún está muy arraigado en nuestra sociedad", denuncia el escrito.

De acuerdo a las estadísticas, cerca de 14.000 mujeres mueren cada año en Rusia a manos de sus parejas, mientras unas 36.000 sufren malos tratos a diario.

A su vez, los últimos datos del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia indican que solo el 10 % de los 16 millones de mujeres que sufren violencia machista llegan a denunciar la situación ante los órganos de seguridad.

Por su parte, la investigadora de Human Rights Watch Yulia Gorbunova recuerda que el último gran estudio sobre la violencia de género en Rusia se llevó a cabo en 2012 y concluyó que una de cada cinco mujeres en algún momento de su vida ha experimentado maltrato físico a manos de su pareja.

"Lamentablemente, no hay datos actualizados y es que a falta de una definición jurídica de la violencia doméstica, es prácticamente imposible valorar la envergadura real del problema", apuntó en unas declaraciones a Efe.

Todo el dinero reunido durante las tres jornadas que dure la acción "Ella no tiene la culpa" será destinado íntegramente a centros de ayuda a mujeres en situación de crisis.

"No somos una sola voz, somos un coro de voces y cada uno quiere decir lo siguiente: no me da igual, estoy en contra de la violencia y quiero tomar iniciativa en la lucha contra esa lacra", explica el manifiesto feminista.

Los fondos recaudados en Moscú irán a parar a la organización "Kitezh", que presta asistencia a víctimas de violencia de género desde 2013, periodo en el que ha atendido a cerca de 1.500 mujeres.

"Son mujeres de clase media, con estudios, embarazadas o con hijos, que aguantaron la violencia de género durante años en un intento de 'salvar' la familia", explicó en unas declaraciones a Efe la directora del centro, Alena Eltsova.

Según Eltsova, es importante que los ciudadanos sean más conscientes de la situación por la que pasan millones de mujeres para poder prevenir los casos de violencia y ayudar a las que la experimentaron sin hacer la vista gorda, como todavía ocurre en muchas ocasiones.

Y es que "la sociedad y los medios de comunicación rusos son tolerantes" con esa lacra, lo que hace que los agresores continúen impunes y sorteen el rechazo del entorno, opina.

La directora de "Kitezh" cree importante la realización de iniciativas como la de hoy porque, dice, ayudan a "visibilizar" la violencia, pero al tratarse de un problema complejo que "comienza en la niñez" y se confunde "con el lenguaje del amor" hay que atajarlo con una labor educativa en "escuelas, cárceles, hospitales y el ejército", entre otras instituciones estatales.

"Cuanto más se hable de ese problema, más rápido dejará de ser un estigma", coincide con ella la investigadora de HRW, quien ya otea cambios en la opinión pública para dejar de percibir la violencia intrafamiliar como algo "normal".

A la vez, subraya que aún queda un largo camino por recorrer para vencer los estereotipos y los prejuicios que rodean la violencia en el ámbito familiar.

"Ella no tiene la culpa", que incluye conciertos de rock, charlas y exposiciones, se celebrará en un total de quince ciudades rusas, entre ellas Moscú y San Petersburgo, y también en Minsk, Bielorrusia.

"Tenemos algo que decir, y creemos que el mensaje será más alto y efectivo si lo hacemos juntos y no por separado", concluyen los organizadores.

El Día de la Mujer es festivo en este país, pero ya no tiene el carácter reivindicativo del que gozó en la Unión Soviética.