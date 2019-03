Damian Hugues: "Las empresas pueden aprender mucho del Barcelona"

Madrid, 8 mar (EFE).- El Fútbol Club Barcelona de la última década es un modelo deportivo, de estilo de juego, de gestión de cantera... y también un modelo de cultura organizativa del que pueden aprender las grandes empresas, asegura a EFE el psicólogo organizacional inglés Damian Hugues.

Hugues, investigador especializado en cultura de las organizaciones, indaga en el libro 'El secreto del Barcelona' (Editorial Empresa Activa) sobre las claves del modelo cultural del conjunto culé, un modelo de éxito que puede servir de guía a muchas compañías ajenas a lo deportivo.

"Las empresas pueden aprender mucho de esto porque no se trata de fútbol, sino de la gente. Se trata de conseguir que la gente esté unida y pueda producir como un equipo efectivo", asegura en una entrevista telefónica con EFE desde su residencia en Manchester (Reino Unido).

Este modelo cultural parte del ejemplo del delantero holandés Johann Cruyff (1947-2016). "Una de sus grandes frases en los 70 es que no puedes ser un campeón si no tienes la mentalidad de serlo. No te podías definir en oposición al Real Madrid", relata Hugues, que asegura que el holandés aplicó esa máxima como jugador y entrenador.

La investigación de este especialista en cultura organizativa le lleva a bautizar este modelo organizativo, iniciado por Cruyff como jugador azulgrana en los años setenta y entrenador del Barça en los noventa, como de "cultura del compromiso".

"La cultura del compromiso se produce cuando todos los miembros del equipo tienen una sensación de que su trabajo está orientado hacia un propósito y que todos están comprometidos con lo que ocurra. El Barcelona es un buen ejemplo de eso", asegura.

Esta manera de entender la cultura se diferencia de otras vías, como la "cultura del éxito", aquella basada en traer a los mejores profesionales, bien retribuidos y con la mejor infraestructura para que den resultados.

"El Real Madrid de los 'galácticos' ganador de las últimas tres Ligas de Campeones es un buen ejemplo de eso. Son espectaculares, pero cuando fallan lo hacen de manera espectacular", indica Hugues, en una conversación previa a la eliminación del club blanco en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Ajax holandés.

Otros modelos son la "cultura aristocrática" en la que todo depende de un individuo muy poderoso (el Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, el Chelsea y su propietario ruso Roman Abramovich o el Manchester United y su antiguo 'manager', el escocés Alex Ferguson), la "cultura burocrática" basada en comités de ejecutivos, o la "cultura de los ingenieros", basada en decisiones de técnicos.

El modelo de Cruyff encontró su heredero en el Barcelona con la llegada del técnico Pep Guardiola, después de una etapa de éxito "no bien gestionado" con el entrenador holandés Frank Rijkaard, que ganó la segunda Liga de Campeones de la historia del club (2006) pero vio decaer a su equipo poco después.

"Es interesante explicar que cuando buscaron a alguien para reemplazar a Rijkaard, Ferrán Soriano y Txiki Beguiristáin hicieron una lista de cinco candidatos usando los tres criterios del inversor Warren Buffet: inteligencia para el trabajo, energía para hacerlo, y el más importante, integridad, que fuera un modelo de comportamiento", apunta Hugues. Así eligieron a Guardiola.

Con el técnico de Santpedor (Barcelona) el conjunto culé recuperó tres claves de su cultura organizativa, según Hugues: "Humildad, trabajo duro y poner al equipo por delante".

Para ello, Guardiola se rodeó de lo que el experto bautiza en el libro como "arquitectos culturales", aquellos que determinan la cultura en la organización, que pasaron de ser el brasileño Ronaldinho Gaúcho o el portugués Deco en la etapa de Rijkaard a ser Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Gerard Piqué o Víctor Valdés.

"Entre las primeras medidas de Guardiola estuvieron reclutar a Pedro Rodríguez y Sergio Busquets para el primer equipo, y fichar a Piqué y al argentino Javier Mascherano. Necesitaba jugadores que fueran líderes", asegura Hugues.

El experto considera que el actual Barcelona "no es está enfocando tanto en la cultura" como en la etapa de Guardiola, y eso puede generar un error. "Entender que la cultura se mantiene por sí misma es un error, fue lo que les pasó tras la 'Champions' de 2006 con Rijkaard", añade.

Decisiones como el fichaje del brasileño Neymar Junior, luego vendido al Paris Saint-Germain francés o la campaña institucional de apoyo desde el club al argentino Lionel Messi durante su caso de fraude fiscal socavan esta cultura, que debe basarse en el "trabajo duro, el esfuerzo y la idea del equipo primero".

Hugues, autor de otros libros que relacionan empresa y fútbol como 'Cómo pensar como Sir Alex Ferguson' observa desde muy cerca en las últimas temporadas la evolución de Guardiola al frente del Manchester City, donde también están dos de las fuentes de su libro: Ferrán Soriano y 'Txiki' Beguiristáin.

"Guardiola está desarrollando su cultura en el City, que ha sido para él como una página en blanco en la que poner su huella. Su impacto en el Bayern Múnich fue grande, y en el City seguirá más allá de su paso por el club", finaliza el especialista en psicología de las organizaciones.