Calvo: "Las derechas nunca han contado con las mujeres, éste no es su sitio"

Madrid, 8 mar (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha arremetido este viernes contra "las derechas", en alusión a PP, Cs y Vox, por estar "descolocados" ante la celebración del 8 de Marzo, por "no haber contado nunca con las mujeres", ni "haber encontrado su sitio" al hablar de feminismo.

Calvo ha participado esta tarde en la multitudinaria manifestación en Madrid por la igualdad de derechos de la mujer junto a otras ministras, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La vicepresidenta ha afirmado que los partidos de derecha "se confunden con el feminismo, no lo reconocen, ni lo entienden, ni lo respetan", además de "reformularlo de una manera completamente ridícula".

"Éste no es su sitio. Es el problema que tienen las derechas, que nunca han contado con nosotras y ahora no saben que hacer, ni donde colocarnos. Están absolutamente descolocados. Por eso, no están aquí, ni los esperamos. No saben cómo manejar este asunto", ha censurado Calvo.

A su juicio, la derecha "no ha estado nunca en las grandes batallas" que han dado las mujeres, como la del aborto, y su confusión sobre este asunto les hace "desbarrar constantemente".

Calvo, Lastra y las ministras han coreado gritos como "¡feminismo liberal, ridículo total!", en referencia a la postura de Ciudadanos en este ámbito.

Ha acusado a PP, Cs y Vox de "manipular la idea de feminismo" y de pensar que esta corriente era un asunto de "cuatro radicales".

Ha garantizado que el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir haciendo "socialismo y feminismo" con medidas a favor de las mujeres porque es un movimiento que "ha venido para quedarse", como el 1 de Mayo.

También Adriana Lastra ha reprochado al PP su ausencia de la manifestación y ha considerado que deberá dar explicaciones por ello y, sobre todo, por qué pacta con una ultraderecha que cree que quiere hacer de las mujeres ciudadanos de tercera.

A su juicio, el PP no acude a estas protestas porque no cree en el feminismo y siempre ha estado en contra de las políticas de igualdad, algo que le sorprende que se mantenga con un líder joven como Pablo Casado.

Una manifestación como la de hoy, ha dicho la portavoz del grupo socialista, supone ratificar que no se va a dar ni un paso atrás en favor de la igualdad.

Lastra ha lamentado igualmente que esta jornada reivindicativa se haya teñido de negro con el asesinato en Madrid de una mujer de 80 años, presuntamente a manos de su marido.

Junto a Calvo y Lastra ha estado el candidato socialista a la presidencia de Comisión Europea, Frans Timmermans, quien ha justificado su presencia en apoyo de la lucha por la igualdad que debe haber en toda Europa y en respaldo del feminismo frente a quienes quieren limitar la actividad de la mujer a sus roles tradicionales.