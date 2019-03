Zabell: "El premio es todo lo que hemos conseguido en Ecomar"

Madrid, 7 mar (EFE).- La Fundación 'Ecomar', que preside la doble campeona olímpica Theresa Zabell, ha recibido el premio 'Copa Stadium', que anualmente convoca el Consejo Superior de Deportes (CSD), por su labor educando a los más jóvenes en el respeto y el cuidado del medio ambiente a través del deporte.

Tras recibir el galardón, coincidiendo con los 20 años de la constitución legal de 'Ecomar', Theresa Zabell habló con EFE de sus sensaciones y objetivos con la entidad.

Pregunta: ¿Cómo sabe este premio por su labor?

Respuesta: La verdad es que muy bien. Un premio siempre sabe bien porque cuando te pones a hacer un trabajo no te pones pensando en un reconocimiento, te pones a hacerlo por el objetivo que vas persiguiendo, y en Ecomar, tras ponerse en marcha hace más de 20 años, perseguíamos dos objetivos: que los niños españoles pudiesen practicar más deportes náuticos y, por otro lado, promover el cuidado del medio ambiente, ya que éste es un planeta azul, y si no cuidamos el mar, no cuidamos el planeta.

P: ¿Es uno de sus mayores logros?

R: El premio es un reconocimiento muy bonito y por el que nos sentimos todos en Ecomar muy satisfechos, pero yo diría que el logro es todo lo que hemos conseguido en Ecomar y, sobre todo, los cientos de niños que han hecho actividades con nosotros. Ese es el gran logro, que miles de niños se han concienciado de cómo cuidar este planeta y cómo llevar un estilo de vida más saludable.

P: Para crear Ecomar ¿Hay que sembrar mucho?

R: Sobre todo hay que trabajar mucho, y para conseguir tus objetivos sí que hay que sembrar mucho, hay mucho que trabajar para intentar conseguir un planeta mejor.

En Ecomar tenemos un lema, que es "cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, que son tu cuerpo y tu planeta".

En los últimos años hemos sido descuidando estos objetivos. Cada vez llevamos una alimentación y hábitos de vida menos saludables, hacemos menos deporte y esto es algo que intentamos inculcar a los niños, ya que no perseguimos el deporte de alta competición sino este estilo de vida saludable, y, al mismo tiempo luchamos por este planeta en el que vamos a vivir toda la vida.

P: ¿Cree que Ecomar puede crecer aun más?

R: Por supuesto que sí. Puede crecer muchísimo, y el crecimiento va sujeto a un trabajo bien hecho y al presupuesto, que es un factor directamente ligado.

P: En relación con este premio, ¿Tiene algún sueño por cumplir en Ecomar?

R: Sí la verdad, yo creo que siempre hay que ser ambicioso y siempre hay que tener sueños en la vida, porque éstos te alimentan en el camino y hacen que te levantes cada día con ganas de comerte el mundo, y en Ecomar tenemos el sueño de seguir avanzando y hacer de este mundo un sitio mejor.

Ahora mismo que hablamos tanto del plástico en los mares, de la producción de tantos residuos, de envases de un solo uso, yo creo que hay muchísimas cosas por hacer, por educar y este camino que nosotros emprendimos hace 20 años y que ahora tantas personas han decidido seguir por la senda nos sirve para seguir liderando este campo.

P: ¿Se considera pionera en este proyecto?

R: Sí porque hemos visto que ahora hay mucha gente que ha decidido ir por este camino y nosotros ya llevamos 20 años, por lo tanto es obvio que Ecomar es pionero en este sentido.

P: Sobre las fundaciones que han seguido la línea de Ecomar, ¿Cómo lo recibe?

R: Lo recibo como un refuerzo, como un mensaje de que el camino que emprendió Ecomar era el adecuado. Si nosotros no hubiéramos quedado solos en el camino, pues a lo mejor no hicimos lo necesario, sin embargo, el hecho de que muchas otras asociaciones, fundaciones, instituciones hayan decidido emprender el mismo camino que nosotros es porque era necesario, para seguir luchando y creciendo.