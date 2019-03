Warner indaga a su presidente por supuestamente dar papeles a cambio de sexo

Nueva York, 7 mar (EFE).- WarnerMedia, propiedad del gigante de las telecomunicaciones AT&T, está investigando unos mensajes que incriminarían al presidente y consejero delegado de Warner Bros., Kevin Tsujihara, en el que supuestamente prometió papeles en películas a cambio de sexo, según desveló The Hollywood Reporter.

La publicación habría accedido a cientos de mensajes filtrados entre el magnate, un par de sus socios y la actriz de 21 años Charlotte Kirk, donde se evidenciaría la existencia de una relación entre ambos de carácter sexual y los presuntos esfuerzos de Tsujihara para conseguir un papel para la joven.

"Sé que estás muy ocupado, lo sé, pero cuando estábamos en aquel hotel practicando sexo me dijiste que me ayudarías y cuando me ignoras como haces ahora haces que me sienta usada. ¿Me vas a ayudar como dijiste que harías?", escribió Kirk en un mensaje fechado el 3 de marzo de 2015.

Tsujihara le respondió que sentía "que se sintiera de esa manera" y que uno de sus colegas, "Richard" (Brener, presidente de la productora New Line, asegura el medio), le llamaría esa misma noche.

Según los mensajes obtenidos, ambos se habrían conocido por medio de dos socios, James Packer y Brett Ratner, que habrían propiciado el encuentro entre la joven y "el hombre más importante que puedes conocer" en un hotel del barrio de Bel Air, en Los Ángeles.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Kirk fue seleccionada para dos pequeños papeles en la producción de 2016 "Mejor...solteras" y en la de 2018 "Ocean's 8", ambas de Warner, aunque también participó en diversas audiciones para otros roles.

Los textos revisados muestran que con el tiempo la actriz comenzó a sentirse "nerviosa" por no conseguir tantos papeles como esperaba, por lo que Ratner encargó a su abogado la redacción de un acuerdo que le aseguraría más castings, así como una aparición en una de las películas dirigidas por él; un pacto que nunca se firmó.

El escándalo se desata apenas tres días después de que a Tsujihara le fuera encargada la supervisión de la nueva reorganización del área de animación de Turner y la de entretenimiento de Warner Bros., dentro del conglomerado de Warner Media.

No es la primera vez que se habla de este asunto, ya que en noviembre de 2017 Tsujihara ya fue cuestionado por su relación con esta actriz, que él negó y amenazó con respuestas judiciales al respecto.

El medio cita también a un representante de WarnerMedia, que califica de habitual el procedimiento de investigación contra el presidente de Warner Bros.: "Siempre que recibimos nuevas alegaciones, es una práctica estándar realizar una investigación apropiada".

La actriz, en cualquier caso, niega todo y asegura que en verano de 2013 mantuvo una relación sentimental con James Packer, que le ayudó a presentarse a audiciones.