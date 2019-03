Rosa Badia: "El tópico del informático desaliñado perjudica a las mujeres"

Barcelona, 7 mar (EFE).- El estereotipo del "chico informático desaliñado con el pelo grasiento y la camiseta negra perjudica que las chicas cursen Ingeniería Informática", ha dicho a Efe la doctora en Informática por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Rosa María Badia.

"Es vital que las niñas tengan referentes científicas para que vean que si quieren pueden", ha añadido Badia, investigadora en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) desde 2008, cuando ganó una posición de Investigadora Científica en el CSIC.

En la víspera del 8M, Badia, que también es embajadora del Women in HPC Advisory Board, cree vital animar a las mujeres a cursar carreras de ciencias y para ello colabora en eventos para promocionar la mujer en entornos tecnológicos.

- PREGUNTA: ¿44 años después del primer 8 de marzo, considera que existe igualdad entre hombres y mujeres?

-- RESPUESTA: Considero que ha cambiado la situación porque el rol de la mujer ha evolucionado a nivel público y legal, por ejemplo en el empleo, pero aún hay cosas a mejorar.

P: ¿Qué mensaje le daría a una niña o adolescente?

R: Le diría que si le gusta una carrera científica, que luche por cursarla, y que no piense que es para chicos. Pero también le diría a un chico a quien le gusta la enfermería que si quiere ser enfermero lo sea, porque también ahí existe el estereotipo de que se considera una carrera de mujeres.

P: El World Economic Forum dice que aún deben pasar 100 años para que consigamos la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Cree que el camino es tan largo?

R: Creo que las culturas sufren regresiones y períodos de oscuridad que van y vuelven. Ahora el mundo podría estar en ese punto y por eso el rol de la mujer puede ser muy importante porque puede tener una actitud más de consenso o de empatía que podría ayudar a resolver los conflictos. Si la mujer no consigue hacer prevalecer ese rol a lo mejor vendrán tiempos peores. La mujer tiene que encontrar su lugar en la sociedad que no sea el de quedarse en casa. Hay ideas políticas que no ayudan a la igualdad, pero también es importante la concienciación de cada uno a nivel individual. No podemos esperar a que los políticos o las sociedades fijen unas reglas.

P: ¿Hay estereotipos vinculados a la informática?

R: El del chico con el pelo grasiento y la camiseta negra perjudica que las chicas cursen ingeniería informática. Pienso que es importante tener referentes de mujeres informáticas o en áreas de la tecnología porque las niñas vean que si quieren pueden.

P: ¿Ha encontrado en su carrera profesional dificultad por ser mujer?

R: En la escuela nunca me desanimaron a desarrollar una carrera científica y en mi casa tuve apoyo. Durante el desarrollo de la carrera fui una alumna más. En mi carrera profesional nunca me he visto perjudicada, más bien al contrario, por el hecho de ser mujer.

P: En la década de 1980 las mujeres alcanzaban el 40 % del alumnado de informática. Pero en 1991 el nombre cambió al de 'Ingeniería informática'. En pocos años, las mujeres pasaron de ser el 40 % de alumnos al 18 %.

R: Sí, coincidió que la sociedad empezó a entender qué era la informática con el cambio de nombre de la carrera; además las familias antes no tenían ninguna idea preconcebida de qué era la informática y no se ponían en contra. Pero yo no culpo al nombre, culpo a los estereotipos y a la cultura colectiva. Ahora tenemos una carrera de ciencia de datos que está atrayendo a muchas chicas pero al final la formación es muy parecida a la de la ingeniería.