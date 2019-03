Partidos opositores se retiran del nuevo Gobierno de República Centroafricana

Bangui, 7 mar (EFE).- Dos partidos opositores se han retirado del nuevo Gobierno de unidad nacional de la República Centroafricana (RCA) creado tras el Acuerdo de Paz de Jartum firmado en febrero pasado, al igual que han hecho diversos grupos armados, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

En un comunicado remitido este jueves a Efe, la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA) anunció su salida del Gabinete por desacuerdos con la representación.

"La composición del Gobierno publicada no solo no supone ningún cambio en comparación con el antiguo equipo tan criticado por la URCA, sino que especialmente no favorece el peso político y parlamentario del principal partido de la oposición", dijo el líder de esa formación, el ex primer ministro y diputado nacional Anicet Georges Dologuele, en la nota.

Este martes, la formación opositora Kwa Na Kwa (KNK) del expresidente depuesto y exiliado político François Bozizé también manifestó sus discrepancias y se retiró del Ejecutivo.

"Las principales preocupaciones expresadas por Kwa Na Kwa en las consultas anteriores no se han tenido en cuenta y no permiten una participación eficiente de nuestro partido en la acción de este nuevo Ejecutivo", indicó KNK en un comunicado en el que, no obstante, reafirmó su apoyo a la iniciativa de paz.

El presidente de la RCA, Faustin Archange Touadera, formó el pasado 3 de marzo un nuevo Gobierno en el que mantuvo -en algunas carteras importantes como Defensa, Exteriores o Finanzas- a miembros del antiguo Ejecutivo, mientras que a los representantes de los 14 grupos armados firmantes del acuerdo de paz les fueron concedidos ministerios menores como el de Aguas, Bosques, Caza y Pesca.

Grupos rebeldes como el Frente Popular para la Renovación en la República Centroafricana (FPRC) ya se habían retirado del Gobierno.

Otros como el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y el Movimiento de Libertadores Centroafricanos por la Justicia (MLCJ) habían criticado su carácter "exclusivo y discriminatorio".

El pasado 6 de febrero, las autoridades de la RCA firmaron en Bangui un pacto de paz con 14 grupos rebeldes -tras haberlo rubricado un día antes en Jartum- con el fin de mitigar la violencia que padece gran parte del país desde hace más de cinco años.

Entre los puntos culminantes de las negociaciones acordados destaca el compromiso del Gobierno de no perseguir judicialmente a los líderes rebeldes, y el acuerdo para formar un Ejecutivo de unidad nacional con representación de los grupos armados.

El artículo 21 de este pacto estipula la obligación del presidente el país de nombrar inmediatamente un Gobierno inclusivo con el fin de poner fin a las hostilidades.

Y el artículo 34 recomienda a las partes hacer uso de los mediadores de la Unión Africana (UA) y de las Naciones Unidas para la solución de controversias en caso de desacuerdo en la implementación del Acuerdo de Jartum.

La RCA vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los rebeldes séléka derrocaran al presidente François Bozizé, levantamiento que desató una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos -con miles de muertos y cientos de miles de desplazados- a la que hoy se suman decenas de grupos armados.