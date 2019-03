Mujeres palestinas exigen la aprobación inmediata de la ley contra violencia

Jerusalén, 7 mar (EFE).- La ley con espíritu "feminista" que la sociedad civil palestina ha preparado para combatir la violencia contra la mujer pasa ahora de manos institucionales a religiosas sin dar cuenta a las implicadas, que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, exigen su aprobación inmediata y sin modificación.

"No pueden hacer ningún cambio que no mantenga el espíritu con que la redactamos, no solo la sociedad civil, sino organizaciones de mujeres, que tenemos una filosofía concreta", reivindica a Efe Soraida Husein, directora general del Comité Técnico de Asuntos de la Mujer (WATC, en inglés), sobre el borrador que entregaron a la Presidencia palestina en diciembre.

Lo último que saben es que después de ser enviado a ministerios y judicatura por el presidente palestino, Mahmud Abás, también se lo ha hecho llegar a Mahmud Habash, juez supremo de las cortes de Sharia (ley islámica).

"Él no tiene nada que ver y no queremos que la ley tenga origen o relación alguna con la religión (cortes cristianas o musulmanas que actualmente dirimen asuntos civiles palestinos). Tiene que ser una ley civil, separada de la actual", insiste Husein sobre la revisión del documento.

"El revoltijo" de un lado a otro, como lo define, mantiene sin aprobar esta ley que penaría la violencia contra las mujeres, borrador que comenzaron a redactar hace más de una década con el consiguiente debate del género en su título. Finalmente ganó el de la Ley de Protección de la Familia.

Pero el texto evita el "lenguaje ofensivo" que hoy mantienen las desfasadas leyes que se aplican como la jordana, la egipcia o la del Mandato Británico (1922-48), asegura Husein, e incide y resalta la base de derechos humanos, derechos de la mujer e independencia de esta en su contenido.

El primer borrador fue escrito entre organizaciones de Gaza y Cisjordania, cuando todavía Israel no había bloqueado la franja (con la llegada al poder del movimiento islamista Hamás en 2007) y existía más comunicación y libertad de movimiento entre las palestinas de estas dos áreas, hoy fragmentadas.

El informe de Naciones Unidas de 2017 advierte de que, además de las carencias legislativas locales, "la ocupación (israelí) es un obstáculo real para prevenir la violencia contra la mujer en áreas donde (Palestina) no tiene completa jurisdicción", como en la zona C de Cisjordania, controlada militarmente por Israel.

Husein resalta que el contexto de ocupación, con todas las medidas coercitivas que supone, lleva a que la población palestina interiorice una "violencia" que afecta al ámbito doméstico.

Según el informe de la Encuesta Internacional de Hombres e Igualdad de Género (IMAGES, por sus siglas en inglés), uno de cada cinco hombres palestinos (17 %) reconoció haber perpetrado un acto de violencia física a su pareja, mientras que el 21 % de las mujeres encuestadas aseguró haber experimentado tal violencia.

La coalición Al Muntada, compuesta por 17 organizaciones nacionales e internacionales, urge este año en su campaña a aprobar la Ley de Protección de la Familia, que solo ha de firmar el presidente a falta de un Parlamento inoperativo desde 2007 para promulgar leyes.

El Gabinete palestino aseguró de nuevo esta semana que está comprometido con la armonización de las leyes locales a las internacionales pero el Convenio de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al que se adhirieron en abril de 2014, sigue sin ser publicado en la gaceta oficial, es decir, sin tener rango de ley.

Con la campaña "Mis derechos, nuestro poder", las palestinas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este consideran que el marco legal actual es insuficiente y que la aprobación de la ley no puede demorarse más, pero advierten que debe mantener los términos con la que la presentaron.

"Pero no tenemos el último borrador. Si el presidente lo pasa, no sabemos qué se está aprobando", alerta Husein.