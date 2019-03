Ministra británica lamenta machismo en la red y pide igualdad en Parlamento

Londres, 7 mar (EFE).- La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, lamentó en la víspera del Día Internacional de la Mujer los mensajes "horribles" que recibe a través de la red y clamó por un "mejor equilibrio de género" en el Parlamento.

Rudd citó este jueves algunos de estos comentarios ofensivos en el portal "Joe", que apuntaban a que la primera ministra, Theresa May, solo la quiere en su Gabinete porque "aparenta bien", sostenían que "es un ser humano repugnante" e, incluso, le deseaban la muerte.

"Inútil, irreflexiva y desesperanzadora" son otros de los insultos que ha recibido la política conservadora a través de Twitter.

"No me importa escuchar la opinión franca de la gente sobre mí o sobre mis políticas, pero sí me importa que utilicen este tipo de lenguaje", indicó.

"Esto, tristemente, es solo la punta del iceberg", manifestó la ministra, que proclamó que "nadie debería verse sometido a abusos por su género".

Rudd recordó que el tema central del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo en todo el mundo, es lograr un "mejor equilibrio".

"Está claro que necesitamos un mejor equilibrio de género en el Parlamento pero siempre será una lucha cuando las mujeres están acosadas y sometidas a abusos inaceptables en las redes sociales", aseveró.

"Demasiado a menudo las políticas mujeres están sometidas a una persecución particular. Nuestra inteligencia se cuestiona y se nos hace de menos", lamentó.

El Reino Unido celebra mañana con festivales, exposiciones y conferencias el Día Internacional de la Mujer, fecha para la que no hay convocada ninguna huelga.