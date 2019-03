Mara Dierssen: "Los primeros sistemas de Google no reconocían voces de mujer"

Barcelona, 7 mar (EFE).- La perspectiva de género en la ciencia es muy importante porque, por ejemplo, los primeros sistemas de Google solo reconocían voces masculinas, ha dicho a Efe la neurobióloga Mara Dierssen, quien recuerda que le llegaron a decir que no se presentase a una plaza porque a ella optaba un hombre que tenía que mantener a su familia.

Las niñas empiezan a subestimar su inteligencia en torno a los seis años, según Dierssen (Santander, 1961), una de las pocas mujeres que dirige uno de los grupos de investigación punteros internacionalmente en el Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.

"Es importante repetir que las mujeres son capaces de hacer las mismas cosas que un chico", exclama la científica, que está investigando sobre el síndrome de Down y sobre los procesos de aprendizaje y memoria del cerebro.

A pocos días del 8M, Dierssen ofrece a Efe su visión sobre el feminismo y la igualdad y dice que es importante incluir la perspectiva de género en la docencia y en la investigación científica.

PREGUNTA: ¿44 años después del primer 8 de marzo, considera que hay igualdad entre hombres y mujeres?

RESPUESTA: Ha mejorado el panorama, pero aún no hay igualdad de oportunidades ni equidad, ni siquiera una perspectiva de género en la investigación científica. Los niveles de liderazgo de las mujeres están muy por debajo de los del hombre y la brecha salarial o la conciliación laboral siguen dando más problemas a las mujeres que a los hombres.

P: ¿Qué mensaje le daría a una niña o adolescente?

R: Le diría que puede hacer lo que quiera y que no deje que nadie le diga lo contrario.

P: El World Economic Forum dice que aún deben pasar 100 años para que consigamos la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Cree que el camino es tan largo?

R: No sé si es tan largo o más. Para acelerar el proceso tenemos que intervenir en la educación. Seguimos manteniendo los estereotipos con un lenguaje sexista en los libros de texto y hasta que no consigamos romper con la imagen sesgada de las capacidades femeninas será complicado.

P: ¿Considera que tienen que mejorarse las políticas de igualdad en la universidad?

R: Planes de igualdad los tenemos en vigor en las universidades y en los centros de investigación desde hace diez años pero son papel mojado. Lo peor es que ni siquiera en las carreras feminizadas los líderes son mujeres, incluso en la enfermería. Tenemos que ver donde está la reticencia para que se cumplan, convencernos de que somos la mitad de la población y que estamos dejando de incorporar la mitad del talento en todos los ámbitos.

P: ¿Es importante la perspectiva de género en la ciencia?

R: Sí. En ciencia cuando se estudiaba la osteoporosis se estudiaba solo en mujeres pero cuando después tenías que aplicar los tratamientos al otro género no funcionaban. Los primeros sistemas de reconocimiento de voz de Google eran hechos con una voz masculina y a las mujeres no las entendía.

P:¿Ha encontrado alguna situación de machismo a lo largo de su carrera?

R: Nací en 1961 y he vivido 'micro' y 'macro' machismo. En mi época llegué a escuchar que no me presentase a una plaza porque había un colega que se postulaba y él tenía que mantener a su familia. Otro compañero, aunque lo dijo sin mala intención, me comentó que llegaría donde mi sexo y mi condición me lo permitieran.

P: ¿Ha notado la presión de los estereotipos en el trato con los hombres que tenía que liderar?

R: Los estudios demuestran que si a un estilo de liderazgo más exigente le pones nombre masculino se considerará un buen líder, pero si le pones nombre de mujer, es una bruja. Supongo que a mí me deben considerar una bruja (ríe). En mi estilo de liderazgo soy exigente, pero también incorporo elementos más colaborativos que en el estereotipo se consideran femeninos. Bebo de ambos.

P: ¿La conciliación laboral impide el éxito?

R: En teoría estamos en un sistema meritocrático que formalmente es igual para todos pero luego no tiene en cuenta algunos sesgos. Hacen falta medidas de conciliación que permitan en ciencia que el tiempo que las mujeres han estado dedicadas al embarazo no se convierta en un elemento de discriminación.