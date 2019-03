López Obrador sube sus conferencias a Spotify y las redes sociales explotan

México, 7 mar (EFE).- El Gobierno de México ha colgado en la plataforma musical Spotify los audios de las conferencias de prensa diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador y las redes sociales no han podido resistirse a apoyar, criticar o burlarse de esta decisión.

Con la de este jueves, ya son 66 las conferencias de prensa colgadas en la plataforma para su reproducción, con duraciones que van desde los 52 minutos del día 3 de diciembre a los 127 minutos del pasado 21 de febrero.

"Ya están disponibles en Spotify nuestras conferencias de prensa matutinas", publicó la cuenta oficial de Twitter de López Obrador, quien ofrece una rueda de prensa de lunes a viernes a las 7.00 hora local (13.00 GMT) desde que asumió el poder el 1 de diciembre pasado.

Durante las últimas horas, este mensaje ha recibido más de 17.000 reacciones de usuarios que ponen de relieve la polarización política que se vive en las redes sociales.

Los seguidores del presidente izquierdista no dudaron en celebrar la medida con eufóricos comentarios como "¡Excelente iniciativa! ¡Felicidades a todo el equipo!", "Perfecto mi presi hermoso" o "Eres todo un rockstar".

Otros calificaron esta decisión como "una buena idea" o propia de "un gobierno de vanguardia", mientras que una usuaria advirtió que se debe ir más allá porque "muchos no tienen acceso a Internet ni a TV por estar fuera de casa".

Pero no todo fueron alabanzas para el presidente, quien fue criticado por usuarios que respondieron: "No gracias, en esta casa no escuchamos misas por Spotify"; "Es un cruel y despiadado tormento" u "Ojalá se escuche usted mismo para que sepa cuán desesperante y repugnante es".

Otro usuario pidió aumentar la velocidad de reproducción del audio porque no le "interesa escuchar sus letargos y cantinfladas a velocidad tortuga", en referencia la manera pausada de hablar de López Obrador.

Ante tanto insulto, un usuario salió en defensa del presidente: "Increíblemente a los derechairos (gente de derechas) les molesta hasta esto. Están para el psiquiatra".

Y, como no podría ser de otra manera, las redes también han dejado aflorar todo tipo de humor y creatividad para responder a esta nueva iniciativa de López Obrador.

Junto a una fotografía de un chico durmiendo con audífonos puestos, un usuario adjuntó el mensaje: "Ya me vi todas las mañanas #AMLOenSpotify".

"Primero reggaetón y luego esto, no merezco este castigo", ironizaba un usuario, mientras que otro se preguntaba "¿Y para cuándo en Netflix?", solicitando así una serie de televisión sobre las conferencias del presidente.

Otra persona publicó "Benditas redes sociales", una frase popularizada por López Obrador para alabar el poder de las redes frente a los medios tradicionales, y otra se mofó del "presidente utilizando herramientas neoliberales".

López Obrador, quien arrasó en las elecciones del 1 de julio de 2018 con el 53 % de los votos, cumplirá el domingo de esta semana sus primeros 100 días al frente del Gobierno mexicano.