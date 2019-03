Eva Latonda : la conciliación es la base de la igualdad

Madrid, 7 mar (EFE).- Eva Latonda es, además de madre de cinco hijos, profesora de cine, teatro y narrativa audiovisual; actriz de doblaje y locución; jurado especializado en diferentes festivales de cine internacional y escritora, y asegura que la conciliación es la ?base? para lograr la igualdad.

Latonda, que se declara abiertamente católica practicante, afirma que para que la mujer ocupe el puesto que le corresponde en el mundo laboral se deben aplicar medidas de conciliación familiar y laboral, y hace hincapié en que los cuidados son cosa de dos, de los hombres y de las mujeres.

Ella es el Rostro de una mujer que se reconoce feminista en una conversación con Efe con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, y aboga por que se deje a un lado la ?guerra de sexos? y que ambos géneros caminen juntos hacia la igualdad.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, soy feminista convencida. Como dice la cita ?la revolución será feminista o no será?, pienso que la mujer tiene la capacidad de transformar y mejorar lo que va un poquito mal. Digo poquito, por ser positiva. Tenemos esa capacidad de acoger, acompañar, de comprender, de querer y es lo que necesita este mundo.

P: ¿La ha ayudado el feminismo en su sector o en su día a día?

R: Sí, el feminismo me ha ayudado en general porque me ha ayudado a comprenderme mejor, comprender las situaciones de muchas personas y poder acompañar en sus momentos de bajón o de no entender lo que les puede pasar. Sí, esa lucha sana, no una lucha de guerra de sexos que está trasnochada, porque el marxismo en el feminismo ya pasó, hemos conseguido muchísimo pero ahora la lucha es diferente.

P: Cite dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad

R: Sobre todo, dar visibilidad en los medios de comunicación a todo tipo de personas, como mujeres embarazadas. ¿Por qué no salen? ¿Es fea una mujer embarazada? La maternidad está muy mal vista. Luego, cuando digo que tengo cinco hijos, la gente se sorprende con envidia de que los tenga. Los gobiernos tienen que ayudar a conciliar y a recuperar el tiempo porque un trabajador que puede conciliar rinde más porque se siente cuidado por su empresa y puede vivir su vida personal.

Desde mi visión de católica, hay machismo en la Iglesia. Todavía hay formas de hacer que son machistas, pero que ?los curas son machistas? es más un estereotipo que la propia realidad.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Las reuniones pueden ser curiosas porque miran al compañero con el que vas aunque tu seas la jefa. Pero, en general, tengo confianza y creo en el ser humano y al final rompes obstáculos cuando miras a la gente con el corazón y con los ojos de un niño que no mira si somos hombres o mujeres, blancos o negros. Ve a personas a las que conocer. EFE