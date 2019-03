Grifols y Shanghai RAAS alcanzan un acuerdo con intercambio de acciones

Barcelona, 7 mar (EFE).- La multinacional de hemoderivados Grifols ha alcanzado una alianza estratégica con Shanghai RAAS Blood Products (SR) por la que adquirirá el 26,2 % de los derechos económicos y de voto de la empresa china a cambio de una participación no mayoritaria de ésta en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), filial 100 % de Grifols.

Según ha informado Grífols a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fruto de las conversaciones con SR, que cotiza en la Bolsa de Shenzhen (República Popular China), ambas compañías han firmado un acuerdo de compraventa de activos mediante emisión de acciones.

En el marco de esta alianza, Grifols controlará el 26,2 % de Shanghai RAAS (derechos políticos y económicos) a cambio de una participación no mayoritaria (40 % de derechos políticos y 45 % de derechos económicos) en Grifols Diagnostic Solutions (GDS).

La transacción no requiere de ninguna fuente de financiación externa. La valoración de GDS ha sido de 4.279 millones de dólares y el precio por cada acción de Shanghai RAAS en 7,50 renminbi (RMB), la moneda china (1,1 dólares).

Tras el cierre de la operación, Grifols se convertirá en el segundo mayor accionista de Shanghai RAAS por detrás de Creat Group co. Ltd (26,7 % de participación). RAAS China Ltd tendrá el 25,8 % y el resto del capital se distribuirá entre inversores institucionales y accionistas minoritarios.

Grifols tendrá derecho de veto para la toma de ciertas decisiones, como la emisión de acciones, venta de activos, fusiones y modificaciones de estatutos.

La compañía de hemoderivados contará con tres miembros en el Consejo de Administración de Shanghai RAAS y con responsables en las áreas de calidad y fabricación que velarán por el cumplimiento del "Acuerdo de Calidad" también suscrito en el marco de esta alianza estratégica.

El acuerdo incluye el compromiso de Shanghai RAAS de implementar la tecnología NAT para el análisis virológico de las donaciones de plasma en su red de centros de recogida de plasma, integrada por 41 centros.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, si bien se estima que podría cerrarse en la segunda mitad de 2019, según estimaciones de Grifols.

En una nota de prensa, Grifols afirma que su alianza estratégica con SR "supone una oportunidad única de continuar su expansión internacional y fortalecer su posición en la República Popular de China, uno de los mercados mundiales con mayor potencial de crecimiento de productos plasmáticos y de soluciones de diagnóstico transfusional".

En este sentido, recuerda que China es uno de los países con mayor crecimiento de hemoderivados en los últimos años (+16 % anual) y la demanda de tecnología NAT se prevé que crezca de forma significativa a medida que se adopten las últimas tecnologías de diagnóstico para mejorar la seguridad de las donaciones de sangre y plasma.

Añade Grifols que "esta alianza representa un paso adelante en la estrategia de crecimiento sostenido y visión de largo plazo de Grifols que generaría valor para todas sus divisiones, especialmente para la División Bioscience y para la División Diagnostic".

Por su parte, el acuerdo permitirá a Shanghai RAAS diversificar su negocio de la mano del líder global en tecnología NAT y en otras soluciones diagnósticas innovadoras.

Además, Shanghai RAAS se convertirá en el distribuidor en exclusiva de los productos plasmáticos y de diagnósticos transfusional de Grifols en China.