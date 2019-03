Greenpeace denuncia que solo se recupera el 25 % de los plásticos en España

Madrid, 7 mar (EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha denunciado este jueves que apenas se recupera algo más de 25 por ciento de los residuos de envases y embalajes, lejos del 77 por ciento de los residuos del contenedor amarillo que asegura los sistemas de gestión de estos materiales.

En su informe "Maldito Plástico: Reciclar no es suficiente", Greenpeace parte de la hipótesis de que las cifras de recogida de plásticos en España "no coinciden", una "falta de transparencia" que según ha denunciado el responsable de la campaña de plásticos de la ONG, Julio Barea, supone una "trampa" que obedece a "una estrategia para no conocer la magnitud del problema".

Las acusaciones han sido rebatidas desde el sector de recuperación y reciclaje que, en un comunicado, ha calificado de "rotundamente falso que en nuestro países se recicle solo el 25 por ciento de los envases", ya que en 2017 según datos oficiales se recicló en España el 69,7 de los envases domésticos de plástico.

Los ecologistas han estimado en 25,4 % los envases recuperados en 2016, una cifra que en el caso de la organización sin ánimo de lucro encargada del reciclaje de los envases domésticos en España, Ecoemebes, se eleva hasta el 77 %, aunque según ha apuntado Barea esta cifra "se refiere al conjunto de los envases ligeros -que engloban plásticos, briks y metálicos- que proceden de los contenedores amarillos".

Según se desprende del informe de los ecologistas, la bolsa de basura tipo española esta compuesta en 10,5 % de envases plásticos de un solo uso, muchos de los cuales "no se pueden reciclar" lo que demostraría "las ineficiencias del sistema de gestión de residuos".

Estas fallas en el sistema se concretarían, según Greenpeace, en el hecho de que "los envases inferiores a 10 centímetros, los que contienen PVC u otros materiales complejos no se reciclan".

Eso dejaría fuera del proceso de selección a las pajitas, tapones, yogures, que "terminan en vertederos malasios" junto a toda la basura plástica no reciclada, que los ecologistas cuantifican en 787.059 toneladas, de las cuales 282.560 fueron exportadas.

Desde Ecoembes, su directora de comunicación, Nieves Rey, ha rebatido las afirmaciones ecologistas y señalado que "se trata de una ensalada de datos que no se corresponde con la realidad" y que "tira por tierra el esfuerzo realizado en concienciación ciudadana" durante muchos años.

Rey ha calificado de "gravísima responsabilidad" el "confundir a la ciudadanía con mentiras como que no se recicla todo lo que entra en el contenedor amarillo".

Respecto a la denuncia sobre la exportación de basura plástica a Malasia, Rey ha asegurado que "es rotundamente falso" ya que "ningún material que haya salido de las plantas de selección de envases del contenedor amarillo ha sido exportado jamás a ese país" y ha pedido a Greenpeace a que "lo demuestre con pruebas".