El festival SXSW convierte de nuevo a Austin en la capital cultural de EE.UU.

Los Ángeles , 7 mar .- Música, cine, tecnología y videojuegos se darán la mano desde este viernes en South By Southwest (SXSW), el festival que, cada año y durante unos pocos días, convierte a Austin en la capital cultural estadounidense.

Desde el 8 de marzo y hasta el domingo 17, SXSW propondrá una abrumadora oferta con cientos de conciertos, películas, exposiciones y conferencias que tomarán las calles de Austin.

Según los datos oficiales distribuidos por la organización, a la edición de 2018 del festival asistieron 432.000 visitantes.

Para entender la tremenda magnitud de SXSW hay que considerar que Austin, una ciudad con una importante comunidad universitaria y una pujante actividad empresarial y tecnológica, tiene en total 950.000 habitantes.

"SXSW es una historia esencial de Austin", dijo el alcalde de la urbe tejana, Steve Adler, cuando presentó el pasado julio el resultado económico del evento en 2018, que supuso 350,6 millones de dólares para la ciudad.

"Comenzando como festival musical, luego expandiéndose para incluir el cine y evolucionando más allá para cubrir la tecnología interactiva, así como la educación y ahora los videojuegos, SXSW se ha convertido en la feria mundial del futuro. Ha convertido a Austin en el punto focal del mundo en marzo", agregó el regidor.

Las conferencias y debates en SXSW son uno de los puntos más interesantes de un festival en el que se citan oradores de primer nivel de la política, la sociedad y la cultura.

Así, figuras de la política como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez o la senadora Elizabeth Warren, que aspira a ser la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, pasarán por los micrófonos del festival.

Los fans de la tecnología podrán escuchar a Mike Krieger y Kevin Systrom, los fundadores de Instagram, aunque serán los seguidores del cine y la televisión quienes estarán sin duda de suerte al poder ver, entre otras, las conferencias de Olivia Wilde, Pamela Adlon, Elizabeth Banks, Jason Blum, Ethan Hawke, Elisabeth Moss, Gwyneth Paltrow, Frank Oz, Zoe Saldaña, Kathy Griffin o Henry Winkler.

También habrá un menú suculento para los melómanos con las ponencias de David Byrne, Wyclef Jean, Brandi Carlile, Nile Rodgers, T Bone Burnett, y Adam Horovitz y Michael Diamond, más conocidos como "Ad-Rock" y "Mike D" del grupo Beastie Boys.

SXSW, que comenzó como un festival de música, sigue conservando una extraordinaria oferta de conciertos y actuaciones en vivo que reúne a incontables bandas en ascenso llegadas desde todas las latitudes.

Así, el panorama iberoamericano estará presente con artistas españoles como Delaporte y El Twanguero, cantantes mexicanos como Ximena Sariñana, y representantes colombianos como La Mojarra Eléctrica y Gaiteros de Ovejas.

También habrá alicientes en la gran pantalla dentro de la parte de cine de SXSW, que tendrá como película inaugural a "Us", cinta de terror protagonizada por Lupita Nyong'o y que es el primer filme del director Jordan Peele desde la aclamada "Get Out" (2017).

Además, Charlize Theron y Seth Rogen presentarán "The Long Shot" de Jonathan Levine; Matthew McConaughey estrenará "The Beach Bum" de Harmony Korine; Olivia Wilde debutará como cineasta con "Booksmart"; Kevin Costner y Woody Harrelson encabezarán "The Highwaymen"; el director Robert Rodríguez mostrará "Red 11"; y el realizador Michael Chaves apostará por el terror con "The Curse of La Llorona".

Y si el festival SXSW comenzará con el terror de "Us", también bajará el telón con sustos y gritos de la mano de "Pet Sematary", nueva adaptación de la novela de Stephen King que, bajo la dirección de Kevin Kölsch and Dennis Widmyer, protagonizan Jason Clarke y John Lithgow.