Diego Reyes: "Monto en el metro con mucho gusto"

Leganés , 7 mar .- Si vive en Madrid y le ha parecido ver en el mismo vagón de metro al internacional mexicano Diego Reyes (Ciudad de México, 1992) no se frote los ojos. Podría ser él.

El zaguero llegó cedido al Leganés en el mercado de invierno y está disfrutando al máximo de su nueva experiencia, camuflándose en la capital de España como uno más. La Agenia EFE le entrevistó en exclusiva tras su regreso a la Liga.

- Pregunta: Sólo el Real Madrid ha ganado este año en el Wanda al Atlético de Madrid y casi todos los rivales se han ido sin marcar. ¿Qué le hace pensar que el Leganés va a dar la sorpresa allí?

- Respuesta: Estamos trabajando para ello. Somos un equipo competitivo, con mucho deseo de triunfar y mucha garra. Vamos a tratar de poner esos valores que nos caracterizan en el Wanda y a intentar sacar un buen resultado.

- P: La pasada temporada Griezmann les marcó allí cuatro goles. Morata viene de hacer dos a la Real Sociedad. Los zagueros van a tener mucho trabajo ¿no?

- R: Obviamente. Sabemos que tanto uno como otro son buenos jugadores. Vamos a tratar de salir concentrados y con mucha garra para poder pararles.

- P: Sé que el objetivo es la permanencia, pero... ¿se imagina por un momento a su equipo jugando competiciones europeas la próxima temporada?

- R: Primero hay que ir partido a partido. Nuestro sueño se trasciende cada fin de semana. Hay que tratar de conseguir buenas sensaciones, puntos. Que pase lo que Dios quiera.

- P: Viendo cómo está el conjunto no es una utopía. Están más cerca de Europa que del descenso

- R: El descenso es lo que no queremos. Hay que poner al Leganés donde se merece y si Dios quiere el día de mañana tratar de jugar una competición europea, claro que sí.

- P: Se han hecho fuertes con una línea de cinco atrás. Tras una etapa donde jugar al ataque estaba bien visto... ¿Siente que los defensas vuelven a ser protagonistas?

- R: La verdad es que para mi los defensas siempre hemos sido importantes, somos los que evitamos que los otros equipos hagan los goles y los que podemos mantener un punto si dejamos la portería a cero. Siempre hemos sido importantes, sin defensas no hay un equipo completo.

- P: He visto fotografías suyas compitiendo junto a Messi, Cristiano y Neymar. Desde el punto de vista de un defensa... ¿Qué cree que podrían pulir ellos para ser aún más efectivos de lo que son?

- R: (Sonríe) ¿Tu le mejorarías algo a Messi? Yo creo que no hay nada que mejorarles. Ellos tienen sus cualidades, muchísimo talento. Por algo son lo que son y por algo están donde están. No soy nadie para decirles qué tienen que mejorar. Son grandes jugadores, grandes rivales también. Son un ejemplo a seguir.

- P. En sus cuentas de redes sociales hay asimismo una imagen en el metro. ¿Es algo esporádico o lo toma a veces? ¿Le gusta salir de la burbuja en la que están los futbolistas?

- R: La verdad es que aquí nadie me conoce, tengo ese privilegio de poder salir a la calle y subirme a un metro o a un autobús. En Madrid están muy bien coordinadas esas vías de transporte, en mi país son un poco más complicadas. Las disfruto y es importante a veces darse un baño de humildad.

- P: Pero no es lo normal, nadie imaginaría encontrarse a un futbolista profesional a su lado en un vagón.

- R: Tal vez no, pero ha habido casos de futbolistas más importantes como Ter Stegen, al que vieron en el metro de Barcelona. Nadie en Madrid me molesta y lo hago con mucho gusto. Me gusta.

- P: ¿Ha ido ya a Madrid? ¿Ha paseado por el centro? Leganés es una localidad que se encuentra a las afueras.

- R: Sí. De hecho vivo en Madrid, tengo allí mi casa. Me lo conozco bien, he estado un poco paseando por allí y conociéndolo.

- P: ¿Qué es lo que más le ha gustado?

- R: Me gusta muchísimo la Puerta de Alcalá, el parque del Retiro. Son dos de mis cosas favoritas aquí

- P: En el Leganés lo que más se destaca es que parece una familia. Pero uno no ficha solo por eso, algo más tendrá. ¿Por qué decidió incorporarse?

- R: Esa fue una de las principales razones. Sabía que era un equipo muy familiar, en el que iba a estar muy a gusto y contento en una ciudad que me gusta muchísimo como es Madrid. Fueron varios factores los que me hicieron volver, LaLiga Santander ya la conocía y para mi es la mejor del mundo. Cuando se abrió la posibilidad de volver con el Leganés no me lo pensé dos veces.

- P: ¿Le gusta lo que ve? ¿Tanto como para quedarse si tiene opción?

- R: Claro que me gusta, estoy feliz. Somos un equipo con deseos de sobresalir, de salir adelante. Con mucha garra, mucha entrega, mucho esfuerzo en cada partido. Me identifico muy bien con esta institución.

- P: ¿Tener minutos podría decantar la balanza?. El otro día se estrenó como titular contra el Levante.

- R: Esa decisión ya no la tomo yo, otras personas la van a tomar. Vine aquí para ayudar al Leganés, para tratar de hacer bien las cosas y hacer mi trabajo.

- P: ¿Con qué se daría por satisfecho a final de temporada en lo individual?

- R: Poniendo al Leganés donde se merece, esa siempre ha sido mi primera motivación.

- P: ¿Y dónde se merece estar el Leganés?

- R: Todos sabemos que en Primera. Esperemos permanecer y si se puede soñar más alto, soñar.