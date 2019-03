Los clubes aseguran que les encantaría "terminar cuanto antes" la negociación

Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) afirmó este jueves que la negociación del primer convenio del fútbol femenino "va más lenta" de lo que a la patronal le gustaría y expuso su deseo de "terminar cuanto antes" con este proceso.

Cuando queda una semana para que se retomen las negociaciones, el presidente de la asociación, Rubén Alcaine, reconoció que el proceso ha estado "mucho tiempo bloqueado", pero celebró que la última propuesta de la patronal "cayó bien a la parte sindical", formada por AFE, UGT y Futbolistas ON.

"En ella proponíamos a los sindicatos que viniesen con nosotros al Consejo Superior de Deportes y a la Real Federación Española de Fútbol a solicitar un convenio de coordinación donde nos permitiese regular la gestión comercial de la competición, no la competición", explicó el presidente de la ACFF en una rueda de prensa celebrada en la sede de LaLiga, en la que asimismo anunció la venta de los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola a Mediapro.

"A partir de ahí cayó bien a UGT y a Futbolistas ON. AFE dijo que no se quería pronunciar, que ya se pronunciarían. Estamos en ese punto. Tendremos en breve un documento en el que se suscribirán y se presentará a la federación y al Consejo Superior de Deportes y veremos qué pasa. Nos encantaría terminar cuanto antes con esto, no lo estamos enquistando por gusto", reiteró Alcaine.