Bukaneros pide que Kakuta no vuelva a jugar más con el Rayo Vallecano

Madrid, 7 mar (EFE).- El grupo de aficionados del Rayo Vallecano Bukaneros ha pedido mediante un comunicado que el extremo congoleño Gael Kakuta "no vuelva a vestir la franja a la que ha deshonrado, no en rendimiento sino en comportamiento".

Estos aficionados del Rayo justifican su petición en "los gestos y las palabras" que les dedicó el jugador al término del último partido frente al Girona, en el que su equipo perdió y sumó su quinta derrota consecutiva.

"La derrota dolió a todos los que estábamos en la grada. Tanto que nos deja la permanencia al filo de la hazaña, pero no es motivo para que un jugador se encare con sus aficionados. No podemos consentir, ni mucho menos considerar en función de unos resultados, la tomadura de pelo de un jugador con sus seguidores", dicen los Bukaneros.

Gael Kakuta, que en el mercado de invierno intentó salir del club para jugar en el Amiens francés, llevaba cuatro meses sin entrar en una convocatoria. Primero por una lesión y después por esa desconexión personal que reconoció su entrenador, Míchel, al quererse ir del equipo.

Frente al Girona su presencia entre los dieciocho citados fue una sorpresa y en la segunda parte jugó 39 minutos.

"Su aparición en la convocatoria fue extraña y tardía y más su puesta en escena. Lo que no explica nada es su reacción soberbia y faltona con los que una vez más trataron de animar a su equipo. No queremos ver más a Kakuta vestir la franja a la que ha deshonrado no en rendimiento, sino en comportamiento", declaran estos aficionados.