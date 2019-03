El Barça, esperando los cuartos de Liga de Campeones, se centra en la Asobal

Barcelona, 7 mar. (EFE).- El Barça Lassa, después de su clasificación directa, como primero del grupo A de la Liga de Campeones para cuartos de final, retorna mañana viernes a la Liga Asobal para enfrentarse (19.00 horas) al BM Benidorm en el Palau Blaugrana.

El equipo de Xavi Pascual dispondrá ahora de casi dos meses para centrarse exclusivamente en la Asobal y en la Copa del Rey, cuya Final a Ocho se celebrará en Alicante del 5 al 7 de abril próximos.

Su retorno a la Liga de Campeones no se producirá hasta el 27 o 28 de abril, en la ronda de cuartos de final donde se enfrentará al vencedor de la eliminatoria de octavos entre el Rhein Neckar Lowen alemán y el Nantes francés, donde juegan los ex azulgrana Kiril Lazarov, Valero Rivera, David Balaguer y Edu Gurbindo.

Durante este paréntesis, el técnico azulgrana ya ha avanzado que va efectuar rotaciones en la plantilla a fin de que esta llegue en la mejor forma posible a la recta final de la temporada.

En la pasada jornada liguera en la pista del Cangas (23-42), dio entrada a cuatro jóvenes jugadores del Barcelona B -el extremo izquierdo Alex Pascual, el extremo zurdo Mamadou Dicou, el central alemán Juri Knorr y el lateral zurdo alemán Jannek Klein.

De esta manera dio descanso a Raúl Entrerríos, Áleix Gómez, Aitor Ariño y Timothey N'Guessan, con algunas molestias y que tampoco entró en la convocatoria en el encuentro del sábado de Liga de Campeones frente al Rhein Neckar (30-25), donde debutó Alex Pascual.

Xavi Pascual, también espera recuperar en los próximos días al pivote francés Cedric Sorhaindo que regresó del Mundial con una lesión miotendinosa en la pierna derecha y que aún no ha disputado un solo partido en esta segunda vuelta.

El BM Benidorm de Zupo Equisoain llega al Palau clasificado en la novena posición de la tabla, con 8 victorias, 3 empates y 9 derrotas, tras vencer al At. Valladolid (31-29), aunque en sus desplazamientos solo ha logrado 2 victorias y un empate.