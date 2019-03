La Audiencia Nacional ratifica la sentencia de Alsasua al no ver terrorismo

Pamplona, 7 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha ratificado este jueves que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016 no fue terrorismo, y ha mantenido las penas impuestas, de 2 a 13 años de cárcel, lo que ha sido duramente criticado por los padres de los ocho jóvenes condenados.

La Sala de Apelación -compuesta por Enrique López, Eloy Velasco y José Ramón Navarro- confirma así la sentencia que dictó en junio la sección primera de la Sala de lo Penal por la que los ocho acusados fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Sostiene la Sala que no se pueden vincular estos hechos a la estrategia de ETA, entre otras cosas, porque los acusados eran menores cuando la banda terrorista anunció el cese de la "lucha armada", un argumento que contrasta con el criterio de la Fiscalía, que insistía en la acusación de terrorismo y pedía entre 12 y 62 años de cárcel.

La Sala solo estima parcialmente el recurso de Iñaki Abad y le rebaja la pena de 10 a 6 años de cárcel en virtud del principio acusatorio, ya que solo se le acusaba por dos delitos de lesiones y no por los cuatro por los que fue condenado.

Los otros siete condenados son Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urquijo.

Los padres de los ocho jóvenes han criticado este nuevo fallo judicial al considerar que es la constatación de que éste es "un relato construido".

En declaraciones a Efe, Bel Pozueta, madre de uno de los procesados, ha afirmado que el proceso seguido en la Audiencia Nacional "no ha sido un juicio garantista, la presunción de inocencia no ha existido y no se han tenido en cuenta las evidencias aportadas ni en el juicio ni ahora en el recurso".

Pozueta, que ha denunciado además "una falta de respeto inmensa" al haberse enterado del fallo del recurso por los medios de comunicación, "algo terrible y muy doloroso", ha asegurado que seguirán en "la carrera judicial" en el Tribunal Supremo, porque "esto es una evidencia clara de una injusticia".

Entre quienes también han criticado la sentencia se encuentra el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ha calificado de "absolutamente desproporcionadas" las penas impuestas a los jóvenes de Alsasua por unos hechos que "de forma notoria no implicaron ni pusieron en peligro la vida de nadie, y que incluso en algunos puntos podría considerarse una mera trifulca de bar".

Según Garzón, "las tres fuerzas reaccionarias" de este país han usado Alsasua y este caso "como propaganda política" contra los cimientos de las garantías civiles que tiene que tener cualquier ciudadano de este país.

Por ello, la parlamentaria navarra Marisa de Simón, de la coalición Izquierda-Ezkerra, que agrupa a IU y Batzarre, ha anunciado que trasladarán este jueves una solicitud al presidente Pedro Sánchez para que indulte a los jóvenes de Alsasua y los mismos "puedan estar en su casa más pronto que tarde".

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha calificado por su parte de "auténtico escándalo" la sentencia y ha dicho que mantener las penas de cárcel para los ocho acusados muestra la "auténtica naturaleza del Estado español".

Una lectura completamente diferente ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada en esta causa como acusación popular, que ha valorado una sentencia que a su juicio confirma que la agresión "no fue una simple pelea de bar", sino que tuvo como objetivo "el ataque a los guardias civiles por el mero hecho de serlos".

AUGC no descarta, "previo estudio a fondo de la sentencia", recurrirla en casación o, en su caso, adherirse al recurso que podría presentar el Ministerio Fiscal.