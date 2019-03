Alcaine: "No contemplamos un escenario al margen la RFEF"

Madrid, 7 mar (EFE).- Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), anunció la venta de los derechos audiovisuales de la primera división a Mediapro durante los próximos tres años e indicó que no contemplan estar al margen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pese a que ésta ha propuesto un nuevo modelo de competición.

"Nuestro rechazo fue rotundo al nuevo modelo de creación o modificación, no nos ha quedado muy claro. Entendemos que la RFEF regula la competición. De los 16 equipos tenemos a 14 asociados y hemos vendido conjuntamente nuestros derechos y no contemplamos otro escenario que no sea estar bajo el paraguas de la RFEF en lo que a competición se refiere porque es quien la regula", declaró.

"No contemplamos otro escenario que no sea que haya una competición que sea la Liga Iberdrola con esta venta de derechos de televisión", añadió durante la rueda de prensa celebrada en la sede de LaLiga, en la que se anunció dicho acuerdo.

Al hilo del nuevo modelo que propone la RFEF, Alcaine aseguró que lo consideran "improvisado".

"Entraría (en vigor) en julio cuando hay competiciones abiertas y premios deportivos que se los cargaría. Además muchísimos clubes independientes tendrían dificultades para competir en este nuevo modelo que entendemos no se dará o no tiene mucho recorrido, al menos desde nuestro punto de vista", señaló.

Alcaine profundizó en esta idea: "Si algo se ha demostrado en estos últimos años es que con el modelo, el formato y el trabajo que se ha realizado se ha llegado a donde se ha llegado. Cuando decimos que no tiene recorrido es porque realmente consideramos que no lo tiene. Habrá equipos de Segunda que también lo rechazarán. ¿Qué pasará? No sé, habrá que ver qué pasa".

En cuanto a este aspecto de los clubes de Segunda, defendió el formato de Primera B al tiempo que destacó que los conjuntos ya han preparado sus proyectos y sus presupuestos para este formato. Además reconoció que aún no habían podido anunciar esa venta de derechos a la RFEF aunque confían en que sea de la satisfacción de esta.

"Entendemos que tendremos que hablar. No hemos dejado de hablar desde que se conformó la asociación, estamos para sumar. Creemos que podemos aportar mucho como clubes, el 'know how' lo hemos demostrado. A partir de ahí, habrá que ver qué es lo que plantean", dijo Alcaine, acompañado por representantes de los 14 clubes de Primera División que forman parte de la asociación.

"Lo que está muy claro es que los catorce clubes que hoy están en la asociación no se plantean otra competición que no sea la actual Liga Iberdrola con la venta de derechos que se ha hecho esta tarde", agregó.

Sobre las posibilidades de que prospere el modelo que pretende la Federación, con un mínimo de 8 y un máximo de 16 clubes en la División de Elite, manifestó: "¿Ese es el modelo de fútbol femenino que queremos en este país? (...) Entiendo que no. Entiendo que queremos otro tipo modelo, que es el que está funcionando regulándolo ellos, no nos olvidemos. Creo que nos entenderemos o por lo menos ese es nuestro deseo".

Asimismo, aseguró que no se han planteado pedir la titularidad de la competición, solo gestionar los derechos comerciales: "Hay una parte que son las jugadoras, que todos queremos la mejora de sus condiciones y se están exigiendo unos mínimos".

"Si vamos a adquirir unas obligaciones no parece descabellado que tengamos algo del control de los ingresos porque somos los que vamos a adquirir esas obligaciones de cara a las jugadoras", señaló.