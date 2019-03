Ainhoa Arteta amadrina un proyecto de "ópera garage" en Madrid

Madrid, 7 mar (EFE).- La soprano Ainhoa Arteta amadrina el proyecto "Ópera Garage", que arrancó en Bilbao y Barcelona el pasado año con el propósito de acercar la ópera a nuevos públicos desde escenarios alternativos, y que llega a Madrid con dos representaciones contemporáneas de "La Bohème" para piano y voces.

Arteta, que espera participar algún día como cantante en este proyecto, ha asegurado hoy en rueda de prensa que está en su "ADN" apoyar "este tipo de iniciativas" ya que su formación en Nueva York le permitió "entender" el "underground".

"Me quedó muy impreso (...) Yo siempre he creído en las nuevas formas y alternativas. No solo en la ópera, sino también en el arte y otras disciplinas", ha manifestado la cantante.

Además, ha opinado que "llevar Puccinni adelante" es "labor" de los cantantes y amantes de la ópera ya que tiene "mucho que ver con "la ilusión" y "el creer" en lo que están "haciendo".

"Está bien que la ópera esté en los grandísimos teatros pero, a veces, los precios hacen que no pueda ser asequible para todo el mundo. Tenemos una gran ventaja los que hacemos la ópera, y es que contamos con los grandísimos compositores que hacen que los cantantes puedan ser el vehículo de la gran música que llevamos, sea en un garaje o en un teatro de ópera", ha añadido la soprano.

El acto también contó con la presencia de los líderes de esta iniciativa privada: el fundador y director artístico, Emiliano Suárez, y la socio fundadora y directora ejecutiva, Macarena Bergareche.

Las funciones programadas para los próximos 14 y 15 de marzo contarán con un elenco de reconocidos cantantes del género compuesto por la soprano Mariola Cantarero, el tenor Shalva Mukeria y el barítono Manel Esteve, entre otros.

"Para esta ocasión, el garaje "Aída" servirá de escenario para este proyecto. Es un garaje que tiene los días contados y le haremos una gran despedida", ha apuntado Bergareche.

Los líderes de la Ópera Garage han asegurado estar "en conversaciones" para llevar el proyecto a otras ciudades españolas, entre las que han citado a Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Pamplona o Santander.