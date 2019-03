Xavi Pascual ve al Barcelona en la Final a Cuatro de la Euroliga

Madrid, 6 mar (EFE).- El entrenador de baloncesto Xavi Pascual, extécnico del Barcelona Lassa y el Panathinaikos griego, aseguró que ve al conjunto azulgrana en la Final a Cuatro de la Euroliga, donde sería "una sorpresa" que no estuviera junto al Real Madrid, el CSKA Moscú ruso y el Fenerbahce turco.

"Es pronto, pero sí que le veo, este año sería una sorpresa si Barcelona, Madrid, Fenerbahce y CSKA no están en la Final Four", opinó Pascual, que estuvo en Madrid para la presentación del Consejo de Entrenadores de la Euroliga.

Pascual ve a este Barcelona dirigido por el serbio Svetislav Pesic como uno de los equipos "más sólidos en Europa en estos momentos", que ha creado "un ADN que puedes ver en todos los partidos". "Está en un buen momento y es serio candidato para todo", añadió.

Sobre las claves del conjunto de Pesic, admitió que su solidez en defensa le recuerda a la que tuvo durante sus ocho años al frente de la nave azulgrana, pero al mismo tiempo resaltó el "control del tiempo de juego" que tiene en ataque.

Preguntado por la situación arbitral en la final de la Copa del Rey que ganó el Barcelona ante el Real Madrid por un rebote madridista entendido como tapón ilegal y canasta para el azulgrana Ante Tomic, precedido de una falta sobre el azulgrana Chris Singleton que no fue pitada, Xavi Pascual pidió "ponerse en la piel de los árbitros".

"Si hubiera sido entrenador del Madrid habría tenido la misma reacción, si hubiera sido el del Barça también, y me pongo en la piel de los árbitros, nos olvidamos de que son personas, que al igual que un entrenador se equivoca en un cambio, o un jugador falla dos tiros libres ellos pueden cometer errores", dijo.

"Evidentemente hubo errores, pero son tres de los mejores árbitros de España, con reconocimiento internacional y experiencia. Evidentemente cometieron errores, unos producto de la colocación, otros producto de la precipitación, otros del nerviosismo en una prórroga, pero creo que hay que relativizar un poquito todo porque si no entre todos nos cargamos la esencia de este deporte", agregó.

En cuanto a la posibilidad de que el Real Madrid abandone la Liga Endesa para jugar solo en la Euroliga, Xavi Pascual rehusó opinar sobre el asunto pero sí hizo una reflexión sobre el exceso de partidos en el calendario europeo.

"El calendario es increíble en Europa, estamos acortando la vida de los jugadores, no paran en los veranos, cuando llegan a sus clubs no rinden de una manera regular porque no descansan lo suficiente en verano. Creo que hay que poner en orden el panorama del baloncesto en Europa", opinó.

El técnico catalán fue despedido del Panathinaikos griego en diciembre, algo que ha generado una situación "un poco extraña" para él de estar sin equipo "después de 20 años sin parar", pero ahora está "más situado" y a la espera de nuevas ofertas

"Cuando eres entrenador sabes que hay decisiones que no puedes controlar tú, sabes que tienes que dar lo mejor y no hay que darle más vueltas. Intenté dar lo mejor, las cosas fueron fantásticas, el principio de año estuvimos luchando por la posición 7-8 para entrar en 'playoff' de Euroliga", explicó el entrenador español, que en dos años en Grecia ganó dos Ligas y una Copa.