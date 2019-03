Velázquez: "Es un reto importante frenar a Messi y Luis Suárez"

Madrid, 6 mar (EFE).- Emiliano Velázquez, central internacional uruguayo del Rayo Vallecano, dijo a EFE que para intentar superar al Barcelona la próxima jornada deben "creer" en sus posibilidades y apuntó que frenar a su compatriota Luis Suárez y al argentino Leo Messi supone "un reto importante".

Velázquez (Montevideo, 1994) cumple su segunda temporada en el Rayo, con el que logró el ascenso a Primera la pasada campaña. Anteriormente también jugó en la máxima categoría con el Getafe, al que llegó procedente de su querido Danubio.

La situación actual del Rayo no es buena por la posición en descenso del equipo, aunque las opciones de permanencia siguen intactas. La próxima jornada el rival es el líder, el Barcelona.

P: ¿Cómo está pasando el vestuario la semana?

R: Todo lo que nos depare la Liga tenemos que afrontarlo con alegría, seriedad y responsabilidad y a partir de ahí trabajar concentrados porque cada partido es una posibilidad de conseguir tres puntos y no vamos a renegar de ninguno.

P: El equipo lleva cinco derrotas seguidas. ¿Cómo afecta esto al grupo?

R: Moralmente empezamos muy mal el año, pero empezamos a ganar, nos vinimos arriba, conseguimos los puntos para estar al límite y seguimos con opciones de salir de ahí abajo aunque sea en la última fecha.

P: ¿La salvación se va a librar entre cinco equipos?

R: Pensamos en nosotros. Si ganamos y sumamos los puntos nos da igual quién esté abajo.

P: Frente al Girona, Míchel pasó de cinco defensas a cuatro y usted salió del equipo titular después de muchas jornadas jugando de inicio. ¿Se ve en el once contra el Barcelona?

R: Tengo posibilidades y a raíz de la expulsión de Abdoulaye más, pero eso lo trabaja el entrenador y el que decide cómo se juega. Es el que más sabe y decide cómo tenemos que posicionarnos para jugar bien y que nos hagan el menor daño posible. Sea lo que sea lo acataremos.

P: Por plantilla el Rayo tiene buenos nombres. ¿La mala temporada se debe a un problema anímico o de juego?

R: Es un poco de todo. No hay que olvidarse que los rivales también juegan y tienen futbolistas internacionales y de calidad. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos, pensar bien donde estamos y a partir de ahí ir hacía arriba.

P: Personalmente, ¿como se siente?

R: Empecé con pocos minutos, con una lesión, y mirando al equipo desde fuera. Trato de devolver al entrenador la confianza que me da. Poder jugar en Primera y en la elite del fútbol es algo muy reconfortable.

P: ¿Cómo ven a Míchel?

R: Le vemos bien. Trabajando igual y pensando en el Barcelona.

P: ¿El Barcelona es buen rival para revertir la dinámica?

R: El fútbol te da la oportunidad de empezar desde el primer minuto cero a cero. A partir de ahí cada minuto que pase nos dará fuerza y a ellos nervios porque son los que tienen que plantear el partido. Nosotros queremos ganar, pero tenemos que ser sabios, saber que es muy difícil, y con nuestras armas intentar sacar algo positivo.

P: ¿El Barcelona es un equipo temible?

R: Todos los rivales son temibles. Esta Liga es muy pareja y puedes ganar a cualquiera, pero también puedes perder, y si haces mal las cosas te puedes llevar un baño tremendo. Todo el mundo te da por muerto, pero lo bueno del fútbol es que puede haber sorpresas y si al Barcelona le ganas noventa duelos de un minuto ganas. ¿Quién dice que la semana que viene no estemos hablando de una victoria? Hay que creer, hay que sentirlo y si piensas que está perdido, pierdes seguro de antemano.

P: El partido de la primera vuelta fue muy bueno, pero acabaron perdiendo en cinco minutos malos. ¿Qué conclusión sacaron?

R: Siempre se sacan conclusiones, de ganar o perder. Ese partido nos valió para aprender que de la manera que jugamos contrarrestamos todas sus armas, salvo que no pensamos que un 2-2 era bueno, aunque antes fuéramos ganando. No nos dimos cuenta, quisimos más y perdimos. Hay que saber en qué situación estamos y aprovechar al máximo.

P: En el Camp Nou le tocará cubrir a Leo Messi y Luis Suárez. ¿Qué le parecen como pareja de delanteros?

R: Son dos de los mejores del mundo y es un reto importante frenarlos, para mi y para el equipo, porque si terminamos con empate hablarán bien de nosotros. Cada duelo que juguemos y cada pelota hay que intentar ganarla. Además no sabemos el futuro y quién sabe si puede ser la última vez de jugar contra ellos y puedo quedarme con un lindo recuerdo.

P: ¿Este es el mejor Barcelona que ha visto?

R: Siempre es un buen equipo y siempre ha tenido grandes jugadores. Me ha tocado enfrentarme ya varias veces, he conseguido un empate de local, he perdido dos veces fuera, pero desde que está Messi y tienen ese nivel van a seguir siendo los mejores.

P: ¿Tiene contacto con Luis Suárez?

R: Sí. Somos muchos uruguayos en la Liga española, pero no somos muchos fuera del país. No somos amigos de escribirnos todos los días, pero cada tanto una felicitación o un saludo sí. Cuando hacemos un buen partido tiene la humildad de mandar un mensaje, tratarte bien y hacerte sentir muy cómodo. Su forma de ser es muy buena.

P: Hay muchas uruguayos en la Liga española. ¿Cómo está el nivel de jugadores en Uruguay?

R: El nivel de fútbol uruguayo está pasando una situación de límite económico y de infraestructura que no crece, pero saca muy buenos jugadores por la intensidad, las ganas, la actitud y el hambre de los chicos que trabajan en la categoría formativa.

P: Para muchos jugadores uruguayos es un sueño estar en España o en Europa. ¿Lo era para usted?

R: Se ha ido dando así de manera espontánea. Primero quería jugar en el club que estaba, luego en Primera para conseguir un título, después en la selección juvenil y cuando me dieron la posibilidad de venir a Europa cumplí un sueño como jugador, pero no lo pensaba desde pequeño.

P: ¿Le gustaría hacer carrera en España o algún otro país le llama la atención?

R: Hay ciertas ligas que tienen puntuales equipos de primer nivel y otras cuyo campeonato tiene mucho nivel en general. En España es así, pero me gustaría que me reconozcan y si no llego a dar la talla iría a una Liga un poco menor, pero a un equipo bueno. Me gustaría que la gente me conozca por mi forma de ser, mi forma de jugar, lo que trato de mostrar y lo que soy como persona.

P: ¿En un futuro le gustaría volver a Danubio?

R: Claro. Si cuando quiera volver Danubio está en un nivel superior y no necesita mis servicios lo entenderé, pero de mi parte está volver y no viejo sin nada que aportar. Querría volver para ayudar y no ser un lastre.

P: Con Diego Godín comparte posición de central y ciudad.

R: Es el capitán de la selección, pero siempre fue muy buen central. Es lo que cada central de Uruguay tiene que aspirar a ser. Es una persona ordenada, responsable, buen compañero y como jugador no hay que decir nada porque lo conoce todo el mundo.

P: ¿Soléis quedar los uruguayos que vivís en Madrid?

R: Hay mucha relación entre nosotros. En algún cumpleaños siempre nos cruzamos, hay un asado cada tanto y hablamos. Somos pocos y nos conocemos casi todos.