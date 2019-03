Trece días de manifestaciones de mujeres en Nueva Delhi, ciudad hostil

Nueva Delhi, 6 mar (EFE).- En buena parte de Nueva Delhi, las aceras son un lujo y la iluminación destacan por su ausencia, lo que hace de la capital india un lugar hostil para las mujeres. Decenas de activistas salieron hoy a las calles para subrayar este problema, 13 días de iniciativa con la que han recorrido 300 kilómetros.

"Cualquier mujer que viva en Delhi se siente muy insegura. Hemos visto que incluso en pleno día o durante la noche e incluso en casa, las mujeres se sienten en peligro casi en todas partes. Es un reto", afirmó a Efe la presidenta de la Comisión para la Mujer en Nueva Delhi (DCW, en inglés), Swati Maliwal.

La India ocupa ocasionalmente titulares en la prensa internacional por culpa de truculentas violaciones a mujeres y menores, y poco ha cambiado desde que hace siete años Delhi se echó a las calles para protestar por la violación en grupo y asesinato de una joven estudiante de 23 años.

Maliwal y decenas de activistas recorren desde el pasado 24 de febrero y hasta el viernes, el Día Internacional de la Mujer, algunos de los lugares más inhóspitos de la capital para entregar panfletos, hablar con los vecinos y documentar en persona los desafíos a los que se enfrentan las mujeres diariamente.

"Creo que hay un problema porque los espacios públicos no son seguros. No hay una buena iluminación en las calles y no hay bastantes baños. (...) Hemos ido a sitios durante esta protesta donde hemos encontrado baños públicos cerrados con llave, hemos llegado a romper los candados de ese área", denunció Maliwal.

Los activistas, tanto hombres como mujeres y en su mayoría jóvenes, desfilaron hoy por las apretadas calles de la zona vieja de una ciudad en la que cada día se denuncian cinco violaciones, según datos policiales.

Falta iluminación, faltan baños públicos decentes, faltan medidas disuasorias para evitar delitos.

Según la directora, "entre 2012 y 2014 se reportaron 31.446 crímenes contra mujeres en la capital, pero menos de 150 personas fueron condenadas. Acabamos de saber que entre 2012 y 2018 se reportaron unos 15.000 casos de violencia doméstica pero menos de 5.000 han sido investigados".

El objetivo es llevar la situación de las mujeres a la primera línea del debate político, pero la lista no se limita a la inseguridad en las calles.

El martes, Maliwal estuvo acompañada en su ruta por la ciudad por varias mujeres supervivientes de ataques con ácido y la Comisión aprovechó para exigir a las autoridades locales la prohibición de las sustancias que se utilizan para desfigurar el rostro a las víctimas, que hasta ahora se pueden adquirir sin mucha dificultad.

También las compresas higiénicas centraron el debate del día anterior, ya que según el organismo la reciente eliminación del impuesto de bienes y servicios (GST) a estos productos no se ha visto reflejada en el precio final.

Pero a pesar de los esfuerzos de la Comisión y de otros grupos "nada ha cambiado".

"Las elecciones (generales) están cada vez más cerca y no hay espacio en ningún sitio para los principales problemas de las mujeres. No son temas electorales", recordó Maliwal.

Los comicios están previstos para abril, aunque la fecha oficial todavía no ha sido anunciada, y en las últimas semanas la atención política ha estado centrada en la tensión bélica entre la India y Pakistán, después de un atentado el 14 de febrero en la Cachemira india y el subsiguiente choque aéreo entre los países vecinos.

No parece que la seguridad de las mujeres en la India, un país donde según datos oficiales en 2016 se registraron 38.947 violaciones, 19.765 de ellas a menores, vaya a decidir quién gobernará el país durante los próximos cinco años.