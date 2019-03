Toni Abadía también renuncia a los nacionales de cross

Madrid, 6 mar (EFE).- El atleta aragonés Toni Abadía, que causó baja por lesión en el equipo español para los recientes Europeos en pista cubierta de Glasgow, ha renunciado también a los campeonatos de España de cross, que se disputarán el domingo próximo en Cáceres.

Abadía, campeón nacional de campo a través en 2015 y 2016, se clasificó segundo el año pasado en Mérida.

"He hecho todo lo posible por intentar acudir al Campeonato de España de Cross, pero finalmente me veo obligado a no participar. Si todo evoluciona favorablemente, mi reaparición será en los 10km de Laredo, tras mes y medio sin competir", anunció Abadía en un tuit.

El 23 de febrero pasado, Abadía, tras conocerse su baja en la selección para Glasgow, aseguró que "la vida es caerse y levantarse".

"Hoy me he vuelto a romper de la misma pierna que hace casi un mes, siempre hay un aprendizaje y parte positiva", explicó el zaragozano, que fue sustituido por David Palacio en la prueba de 3.000 metros de los Europeos en sala.