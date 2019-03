Soucek dice que estarían "encantados" si hacen lo mismo que el Ajax en Madrid

Sevilla, 6 mar (EFE).- El jugador del Slavia de Praga Tomás Soucek dijo que afrontan "con muchas ganas" la visita al Sevilla en la Liga Europa, que sería "ideal" repetir el último triunfo por 1-4 ante el Genk belga y que estarían "encantados" si lograran hacer lo mismo que el martes el Ajax en el estadio del Real Madrid (1-4).

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, escenario este jueves de este choque de ida de los octavos de la Liga Europa, Soucek afirmó que aguardan "con ganas" lo que definió como "un gran partido", sobre todo "después del éxito" que consiguieron en Genk en los dieciseisavos de este torneo.

El centrocampista checo, de 24 años, precisó que para él y para la mayoría de sus compañeros será su "primer enfrentamiento" con el Sevilla, pentacampeón de la Liga Europa, y que tienen "muchas esperanzas" en tener una buena actuación.

"Lo ideal sería que pasara algo parecido a Genk. Ayer todos vimos lo que pasó con el Ajax y el Madrid; si aquí fuera así, estaríamos encantados", subrayó Soucek, que añadió que no les "importaría" repetir el logro conseguido ante el equipo belga, aunque advirtió de que "el Sevilla tiene otro tipo de juego".

Por ello, indicó que se han "preparado de otra forma, pero si fuera como en Genk, sería genial", y resaltó que el Sevilla cuenta con "muy buenos jugadores y toda su delantera tiene mucha calidad", aunque "lo importante es no temerle al partido ni entrar con miedo a él", además de no limitarse a defender para no encajar un gol.

Para el mediocampista del Slavia, que saludará a su compatriota y amigo Tomas Vaclík, el meta sevillista, aunque antes del choque no ha hablado con él, la actual mala racha del equipo español les podría "venir bien", y esperó que continúe, ya que de esta forma el rival no tendría "tanta confianza para ir a por el partido".