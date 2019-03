Soraya Rodríguez: "no sé qué decisiones tomaré en el futuro"

Valladolid, 6 mar. (EFE).- La exportavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, que hoy pidió la baja como militante del PSOE con críticas hacia la postura de su partido sobre Cataluña, ha asegurado esta noche que no sabe qué decisiones tomará en el futuro.

Durante una entrevista en el programa "La Brújula" de Onda Cero, Rodríguez ha dicho que no tiene ninguna oferta sobre la mesa para incorporarse a otro partido y ha añadido: "No sé qué voy hacer con mi futuro. Sólo sé que hoy he tomado una decisión difícil".

Preguntada sobre si se plantea dar el paso para incorporarse a alguna lista de Ciudadanos como ha hecho Silvia Clemente al abandonar el PP en Castilla y León, Rodríguez repitió una vez más que desconocía lo que pueda decidir en el futuro.

Subrayó que ella fue una firme defensora del acuerdo PSOE y Cs que, si no hubiera sido vetado por Podemos, habría convertido a Pedro Sánchez presidente en el primer debate de investidura.

Dijo también que veía lógico que el PSOE no la incluyera en las listas de las próximas elecciones "dadas las discrepancias" e indicó que tampoco ella quería formar parte del proyecto actual del partido.

Fuentes del partido explicaron a Efe que ha sido hoy miércoles cuando Soraya Rodríguez formalizó su petición al PSOE vallisoletano, a pesar de que su relación con la agrupación era casi inexistente desde hace años, especialmente después del posicionamiento de la diputada en contra de la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.