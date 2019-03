Los sindicatos insisten en cambiar la reforma laboral esta legislatura

Mieres (Asturias), 6 mar (EFECOM).- CCOO y UGT han advertido este miércoles al Gobierno central que no renunciarán a la modificación de la reforma laboral hasta el último día de la legislatura, y han exigido a los partidos que apoyaron la moción de censura que cumplan con los compromisos acordados con las organizaciones sindicales.

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han hecho esta advertencia en el transcurso de una asamblea conjunta celebrada en Mieres.

Álvarez ha remarcado la necesidad de eliminar "los elementos dañinos" de la reforma acometida por el gobierno del PP.

A su juicio, "es posible" llevar a cabo esta modificación a pesar del "cinismo" de PP y Ciudadanos, a los que ha acusado de "boicotear" durante ocho meses las iniciativas promovidas en el Congreso.

Para Sordo, estos grupos han practicado un "filibusterismo parlamentario" para impedir que la mayoría parlamentaria "hiciese su trabajo".

Por este motivo, ha considerado que ahora no pueden "llevarse las manos a la cabeza" por la utilización del decreto como principal herramienta a la hora de legislar, ya que "no es la mejor manera" pero no queda otra alternativa cuando algunas formaciones "pierden el decoro institucional".

A pesar de esta actitud, ha emplazado al Gobierno central a que lleve a cabo modificaciones en una reforma laboral que ha hecho de España "un país más desigual en los últimos 8 años", ya que "no sería presentable acabar la legislatura sin corregir este problema".

El secretario general de CCOO ha asegurado que los sindicatos no renunciarán a esta modificación "hasta el último día de legislatura", ya que no sería entendible que finalizase el mandato de Pedro Sánchez permitiendo que las empresas "sigan tirando por los suelos los convenios sectoriales" y "pagando miserias".