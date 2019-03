Sánchez avisa a Casado de que las mujeres le pueden acabar echando

Vitoria, 6 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles al líder del PP, Pablo Casado de que "cualquier líder que quiera expulsar de la política a las mujeres será expulsado de la política por las mujeres".

En un acto del PSOE en Vitoria, Sánchez se ha preguntado "dónde está el sentido electoral de las cosas que dice" Casado en relación a cuestiones como el aborto.

Y ha considerado que el presidente del PP está diciendo alguna de esas cosas para justificar su entendimiento con la ultraderecha de Vox.

Por eso, ha lamentado, Casado dice que "no existe la violencia de género" y la llama "violencia doméstica", una forma de hablar que le recuerda a la España de los años cincuenta o sesenta, cuando había casos de violencia de género que no trascendían porque los vecinos no querían "meterse en cuestiones que ocurren en el hogar".

Ha recordado que la ley contra la violencia de género determinó que este tipo de violencia incumbe a toda la ciudadanía y luchar contra ella es una "causa por la dignidad" de toda la sociedad.

A dos días de las celebraciones del 8 de marzo, Sánchez ha recordado las movilizaciones del año pasado que sirvieron para concienciar a una mitad del país de la desigualdad en que vivía la otra mitad.

Por eso ha considerado "tan importante" que siga habiendo movilizaciones para que "ese cambio se consolide" y para que la igualdad esté en la acción de todas las administraciones desde los ayuntamientos hasta el Gobierno.