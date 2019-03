Salif Keita, la Voz Dorada de África, Premio La Mar de Músicas de 2019

Cartagena, 6 mar (EFE).- El cantante de Malí Salif Keita, considerado como la Voz Dorada de África, ha sido galardonado con el Premio La Mar de Músicas de 2019 por haber superado "todo tipo de prejuicios dentro y fuera" de África en defensa de los albinos por la inspiración de su "poderosa voz", y haber sabido mezclar la profunda tradición de su región con sonidos globales.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cartagena ha informado este miércoles de que Keita recogerá el galardón el 22 de julio en un acto que precederá al concierto que protagonizará y cuyas entradas ya están a la venta, sucediendo en el listado de premiados a la colombiana Totó La Momposina.

El maliense ha decidido retirarse, al menos de los estudios de grabación, tras haber lanzado hace unos meses 'Un Autre Blanc', un canto a la diferencia de quien ha transformado la música del continente africano a través de sus discos.

Salif Keita (Djoliba, Malí - 1949) creció siendo uno de los diez hijos de una familia directamente descendiente del rey guerrero Sundiata Keita, fundador del imperio de Malí en el siglo XIII. Eran aristocráticos, pero muy pobres.

Nació con albinismo, una afección causada por la ausencia de pigmentación de melanina en la piel. Cuando era niño, su familia lo protegió, hasta que comenzó la escuela. Era blanco y muy consciente de su diferencia. No pudo ser maestro como soñaba. Temían que asustara a los niños. Salif no quería ser músico, era de una familia de nobles y en Malí los nobles no hacen música. Eso era para los griots.

Keita, que se ha atrevido con el rock, el reggae, el hip-hop y el jazz contemporáneo, y ha colaborado, entre otros, con Carlos Santana, Bobby McFerrin, Esperanza Spalding y Snarky Puppy, irá a La Mar de Músicas a presentar su decimocuarto álbum.