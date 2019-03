El Movimiento 5 Estrellas italiano pone en marcha la "Renta de Ciudadanía"

Gonzalo Sánchez

Roma, 6 mar (EFECOM).- El gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S) italiano puso este miércoles en marcha su proyecto más ambicioso y perseguido, la "Renta de Ciudadanía", un subsidio contra la exclusión social y la pobreza a veces cuestionado y al que optarán cinco millones de personas.

Los italianos desempleados o que tengan pocos ingresos al año pueden solicitar ya esta ayuda en las oficinas de Correos, internet o en los centros públicos de asistencia fiscal, y su puesta en marcha ha sido seguida con gran expectación en el país.

En las sedes postales de la capital italiana la situación es de total normalidad, sin las colas que se habían vaticinado, ya que desde el Ministerio de Empleo se ha llamado a la calma y establecido un orden alfabético, pues se puede solicitar hasta el 31 de marzo.

Su promotor, el líder del M5S y ministro de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, calificó de "revolución" el cumplimiento de esta promesa electoral: "El Estado por fin se ocupa de los invisibles, personas que vivieron en la periferia de la política", declaró.

La "Renta de Ciudadanía" es una ayuda económica vinculada a un programa de reinserción laboral y social con el que el M5S quiere combatir las situaciones de exclusión e impulsar la introducción en el mercado laboral de las personas que lo soliciten.

Para obtenerla hay que cumplir tres requisitos ineludibles: no tener más de 6.000 euros en el banco, en caso de contar con una segunda vivienda, que esta no supere los 30.000 euros, y que su renta y patrimonio no sobrepase los 9.360 euros anuales.

El máximo que recibirá una persona sin ingresos ha sido fijado en los 780 euros mensuales (500 euros como "integrador de la renta" y 280 en caso de pagar alquiler), mientras que, en una familia numerosa, los dos progenitores podrán sumar 1.032 euros mensuales.

La Seguridad Social examinará la documentación y después deberá determinar el importe de la ayuda económica, que será ingresada en una cuenta corriente especial con una tarjeta con la que solo se puede pagar bienes alimentarios, fármacos o facturas.

El solicitante debe estar disponible para trabajar inmediatamente y, mientras se le asigna un empleo, tendrá que seguir un proceso personalizado para su reinserción laboral, que puede implicar la realización de servicios a la comunidad o completar estudios.

Pues a cambio de la renta, el beneficiario deberá firmar lo que se conoce como "Pacto de Trabajo", registrarse en una plataforma de internet en la que se publicarán ofertas laborales y aceptar una de las tres primeras que le lleguen, propuestas en base a su formación.

La primera oferta de trabajo puede situarse a una distancia de hasta 100 kilómetros del domicilio del solicitante, la segunda hasta 250 y la tercera puede estar en cualquier punto del país.

La "Renta de Ciudadanía" es una de las propuestas históricas del Movimiento Cinco Estrellas, y por eso su líder, Di Maio, decidió quedarse con el Ministerio de Desarrollo Económico y Empleo cuando firmó la coalición de Gobierno con la ultraderechista Liga, más interesada en temas de seguridad e inmigración.

La inclusión de este subsidio en los Presupuestos Generales para 2019, además de la reforma del Sistema de Pensiones exigido por el líder de la Liga Matteo Salvini, engordó las cuentas y provocó el encontronazo con la Comisión Europea, apaciguado posteriormente.

El Gobierno ha destinado 5.900 millones de euros solo este año para financiar esta medida que se prevé que llegará a 1,7 millones de familias, o lo que es lo mismo, a alrededor de cinco millones de personas.