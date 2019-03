Mourinho, triste por la eliminación, aclara que no se ha contactado con él

Redacción deportes, 6 mar (EFE).- El técnico portugués José Mourinho calificó de "sorprendente" la eliminación del Real Madrid ante el Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones, pidió "mucho respeto" a unos jugadores que han hecho historia y aclaró que nadie del club blanco ha contactado con él para que regrese.

"Vi la eliminación. Es sorprendente, pero lo veo de un modo con mucho respeto por todo lo que han hecho antes. No puedes ganar cuatro, cinco, seis Champions seguidas", dijo a La Sexta en Londres.

El nombre de Mourinho sonó entre muchos aficionados madridistas que acudieron al estadio Santiago Bernabéu a ver cómo su equipo perdía tres competiciones en seis días. "Me da orgullo pero el Real Madrid tiene entrenador, obviamente que es un motivo de orgullo pero nada más que eso", admitió.

Confirmó que nadie de la directiva del Real Madrid se ha puesto en contacto con él, ni le ha tanteado para ver si está dispuesto a regresar y liderar un nuevo proyecto. "No existe nada, ni el mínimo contacto".

"No les he mandado ningún mensaje a los jugadores por los rumores, pero saben que cuando han ganado he estado feliz con ellos y saben que no estoy para nada contento con lo que ha pasado", confesó.

"Veo todo con mucho respeto, por todo lo que han hecho. A ver cuándo otro equipo lo hace, pienso que nunca más. Cualquier jugador al que se pregunte quiere ganar tres Champions seguidas y ser eliminado luego. Lo firmarían todos. Así es la vida, hay que seguir", sentenció.