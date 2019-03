La NBA llena estadios... digitales

Nueva York, 6 mar (EFE).- Para el estadounidense Spencer Wyman esta puede ser la oportunidad de su vida: es el número uno del "draft" de la NBA 2K League, convirtiéndose en uno de los jugadores más cotizados ya que puede ganar hasta 33.000 dólares en los seis meses que dure la temporada de baloncesto.

Su "nickname" (sobrenombre usado en internet) es Ria y se dedica a la competición "online" del videojuego de la NBA.

Coreado y aplaudido por centenares de personas en el estadio Barclays Center, en Nueva York, el joven recogió en casa de los Brooklyn Nets la gorra de los Jazz Gaming de Utah, el equipo que lo seleccionó entre los 198 aspirantes a las 75 plazas para jugar la NBA 2K League.

Si bien el recinto cuenta con 19.000 localidades, no habría podido albergar la cantidad ingente de seguidores con que cuenta esta competición del videojuego oficial de la NBA: la retransmisión de esta selección a través de la plataforma de vídeo Twitch superó los 25 millones de visualizaciones.

Este es solo un ejemplo del poderío de los llamados "eSports", los deportes electrónicos, que cada año tienen más pujanza y mayor presencia, como este patrocinado por la liga estadounidense de baloncesto, aunque organizaciones como el Comité Olímpico Internacional rechazan considerarlos olímpicos. Pese a todo, ya cuenta con profesionales.

"A los jugadores de primera ronda les pagan 35.000 dólares por seis meses. A los demás, 33.000, más lo que ganen en los torneos durante la temporada", explica a Efe Mario Ariza, "avemario32" en la competición, uno de los tres españoles participantes en la selección.

Aunque ni él ni Darío Grande (pocholo_FIESTA) o José García (josegm14), los otros dos españoles, fueron finalmente elegidos en los equipos finalistas, Ariza manifestó la ilusión de pertenecer a ese selecto grupo de casi dos centenares de jugadores -y solo una mujer-, aunque fuera desde su casa.

"Nos recomendaron no ir por tema del visado...", declara a través de Twitter desde Madrid, en España.

"Llevo jugando desde la edición 2K13, más o menos, en plan más competitivo desde 2K16", cuenta Ariza, para quien, de momento, jugar al videojuego seguirá siendo un entretenimiento y no una dedicación profesional.

No obstante, los equipos funcionan como verdaderas plataformas profesionales. El primero que escogió, el Jazz Gaming, está patrocinado por varias entidades de crédito como America First o Mountain America.

Los cientos de jóvenes del Draft posan trajeados ante las cámaras, todos ellos mayores de 18 años y con graduado escolar -requisitos de la competición-, y con orgullo a recoger de la mano del responsable de la NBA 2K League, Brendan Donohue, la invitación a tomar partido en uno de los 21 equipos participantes.

Donohue expresó ante los medios la necesidad de convertir esta liga en un evento global que incluya a fans de todo el mundo, señalando a los 40 millones de jugadores del 2K en el continente asiático.

"Estamos enfocados en que la liga siga creciendo y en atraer a una mayor audiencia", dijo, señalando la relevancia de Twitch y otras plataformas como YouTube, Facebook o Twitter para difundir los contenidos y enganchar a un mayor colectivo de fans.

En la cuarta ronda de clasificación, todas las miradas se dirigieron a la única mujer que fue seleccionada para jugar en esta liga profesional: Chiquita "Chiquitae126" Evans, la número 56 de los 75 escogidos y que no se achantó ante todos los hombres que le decían que los videojuegos no eran cosa de chicas.

"Es su opinión. Sé que he trabajado muy duro y lo que he dedicado para llegar a este Draft y todo lo que he hecho, los sacrificios, como todos aquí. Voy a salir ahí y hacer mi parte y probarle a todos que están equivocados", declaró tras acudir a Nueva York desde Chicago y que hasta hace poco trabajaba como monitora en una cadena de gimnasios.

"Voy a surfear esta ola tanto como pueda", aseguró a los medios tras su selección.

Poco antes, Donohue aseguraba que la liga está luchando contra las muestras de machismo de algunos hombres que, al escuchar que otro de los jugadores era una mujer, evitaba pasarles la pelota durante las partidas "online".

Los 21 equipos participantes en la temporada 2019 completaron sus alineaciones para la competición que dará el pistoletazo de salida de salida el martes 2 de abril y que promete tenerlos a todos con sus consolas preparadas.