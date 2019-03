LetterOne ve margen en España para que DIA abra entre 500 y 1.000 tiendas

Madrid, 6 mar (EFE).- LetterOne, accionista mayoritario del grupo DIA y emisor de una opa sobre la compañía, ha calculado que existe margen en España para que la cadena de supermercados abra entre 500 y 1.000 tiendas durante los próximos 5-10 años.

Así lo ha explicado hoy en declaraciones a Efe el socio director de la división especializada en retail de LetterOne (L1Retail), Stephan DuCharme, quien ha cuestionado que el consejo de administración calcule ahora que sea necesario cerrar 300 establecimientos en el país, donde actualmente cuenta con una red de unos 26.000 supermercados.

DuCharme ha dado detalles de su plan de cara a la junta de accionistas del próximo 20 de marzo, cuando éstos deberán optar entre la propuesta del consejo de administración -que pasa por una ampliación de capital de 600 millones de euros- y la opa de LetterOne -que ofrece 67 céntimos por título y una recapitalización posterior por 500 millones-.

"Hemos hecho un estudio -con datos demográficos y de la competencia- que ha identificado que hay espacio para abrir desde 500 hasta 1.000 tiendas sólo en España a un plazo de cinco o diez años", ha apuntado.

El socio director de L1Retail ha precisado que ese proceso es compatible con "algunos cierres y relocalizaciones" -por lo que no se trataría de aperturas netas-, aunque antes que nada su objetivo es fijar un nuevo modelo comercial.

"Para hacerlo necesitamos 12-18 meses en los que invertiremos de forma selectiva en 20, 30 o 50 establecimientos (...) para ver lo que funciona, y ya después sería el momento de invertir masivamente en reformar los supermercados, lo que podría llevar otros tres o cuatro años. Una vez hecho eso, cuando veamos que funciona, sería el momento de abrir tiendas", ha precisado.

Sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que ya trabaja DIA y que supone el despido de 2.064 empleados, desde LetterOne -sociedad controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman y que posee una participación del 29 % en el grupo- se han limitado a señalar que no disponen de "detalles sobre el proceso".

"No sé qué tipo de trabajos están recortando, sabemos las cifras pero no lo que hay detrás de cada número", ha apuntado DuCharme, quien, no obstante, ha resaltado que su proyecto para DIA es "de crecimiento" y que el aumento de las ventas y la apertura de tiendas irían acompañados de un incremento de la plantilla.

En este sentido, ha mostrado su extrañeza por el anuncio del consejo de la compañía de que procederá a cerrar 300 supermercados en España.

"Hace falta analizar bien toda la red. Estamos un poco sorprendidos de que quieran cerrar estas tiendas de un día para otro, porque normalmente las cadenas de distribución suelen estudiar anualmente su red y clasifican las localizaciones en función de sus resultados. No hacer nada en los últimos cinco años y acabar ahora con 300 establecimientos nos parece algo inusual", ha advertido.

En su opinión, el principal problema de DIA es su baja densidad de ventas por metro cuadrado, actualmente un tercio de la que tiene Mercadona y la mitad de la de Lidl en España.

"Hay una gran oportunidad de crecer -también con la red de tiendas actual-, es lo que vimos hace dos años cuando entramos en la firma", ha argumentado.