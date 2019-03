Laso: "Solari estaría jodido, lo estaba yo y no soy su entrenador"

Madrid, 6 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid, no dudó en declarar tras la eliminación del equipo de fútbol de la Liga de Campeones que "Solari estaría jodido". "Lo estaba yo y no soy su entrenador", agregó.

Laso no quiso entrar a fondo en la eliminación del equipo de fútbol, pero tampoco rehuyó el asunto.

"Yo soy entrenador de baloncesto, me preocupa el partido de este jueves porque tenemos un calendario muy exigente. No tenemos mucho tiempo para pensar en el equipo de fútbol, pero lo de ayer es un palo para un equipo que ha ganado cuatro de cinco 'Champions' y que se merece todo el respeto", dijo.

Preguntado por si se podía poner en el pellejo de Solari, Laso fue rotundo.

"No me pongo en el pellejo de Solari, como tampoco él se pone el en mío. Es un deporte diferente y alguna vez lo hemos hablado. Ayer estaba jodido yo que no les entreno, así es que él también lo estaría, normal", comentó.

"Se les veía en la cara a todos. Cuando te quedas fuera de una competición es jodido", finalizó Pablo Laso.