Google explora siglos de invención humana con una exposición virtual

Madrid, 6 mar (EFE).- Google radiografía el potencial de la invención humana con una exposición virtual que recorre siglos de descubrimientos e invenciones, desde las primeras herramientas de piedra a los brazos industriales robóticos, en la que han participado 110 instituciones de 23 países.

La muestra se titula "Once Upon a Try" -un juego de palabras entre "érase una vez" y el verbo intentar-, y se puede visitar en la web https://artsandculture.google.com/project/once-upon-a-try-

"Once Upon a Try" reúne en distintos formatos -realidad aumentada, vídeos, fotografías y textos- un total de 350 pequeñas exposiciones sobre descubrimientos, invenciones y curiosidades de distintas épocas.

El viaje, creado por la división de cultura y arte de la compañía -Google Arts & Culture-, comienza con una aplicación de realidad aumentada para explicar el Big Bang, desarrollado por el CERN y narrado por la actriz Tilda Swinton, y continúa con una herramienta desarrollada por la NASA y Google para explorar las 127.000 imágenes del archivo de la agencia aeroespacial.

La muestra cuenta con artículos sobre objetos que hoy son comunes pero cuyo descubrimiento marcó un antes y un después en la historia. Es el caso del papel, el inodoro o la pólvora.

El recorrido rescata también nombres menos conocidos hoy en día como el de Ada Lovelace, la primera programadora de la historia; Mae Jemison, la primera mujer negra en viajar al espacio, o la científica Chien-Shiung Wu, que hizo grandes aportaciones en el campo de la física nuclear.

También hay sitio para curiosidades como la del inventor de la silla giratoria, que fue el presidente estadounidense Thomas Jefferson, la invención del esmalte de uñas o el inventor de la hamburguesa con queso.

Además de la NASA, el CERN o la Academia de Ciencias de Francia, el proyecto cuenta con la aportación de siete instituciones españolas, entre ellas la Agencia EFE que firma la exposición "Inventores e inventos españoles: cuando la creatividad cambia tu vida", que revisa la historia del invento español a través de imágenes de su archivo gráfico.

Entre las curiosidades españolas se encuentra también una muestra sobre el desconocido ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que creó a principios del siglo pasado el primer juego de ordenador de la historia: una máquina que juega al ajedrez y que fue toda una precursora de las manifestaciones de inteligencia artificial.

"Once Upon a Try" también explora los avances e innovaciones que marcarán el próximo siglo como el futuro de los robots humanoides, las posibilidades de la bionica, la realidad aumentada o la vida en Marte.