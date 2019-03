Gayà: "Dejar la portería a cero sería un gran paso"

Paterna , 6 mar .- El lateral del Valencia, Jose Luis Gayà, indicó en rueda de prensa que dejar la portería a cero ante el Krasnodar ruso, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, sería "un gran paso" en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

"El rival va segundo en su liga y eliminó en la anterior eliminatoria al Bayer Leverkusen y por lo tanto es un rival difícil. No va a ser una eliminatoria nada fácil", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves.

Reconoció que se encuentra "muy bien" físicamente, un aspecto en el que considera que ha sido fundamental hacer "una buena pretemporada" para sufrir muchas menos lesiones de las que sufría. "Me encuentro muy bien y espero seguir así", agregó.

También recordó que el principio de temporada "no fue muy bueno", pero que en la actualidad viven el mejor momento de temporada, con once partidos sin perder y una "seguridad defensiva muy buena", lo que considera que "no es casualidad".

"Todo ha cambiado gracias al trabajo y a que nunca hemos dejado de creer", dijo Gayà, quien apuntó que deben afrontar el duelo de mañana ante el Krasnodar con la idea de volverse con "el mejor resultado posible" de Rusia y luego centrarse de nuevo en LaLiga.

"Para mí, LaLiga es la competición mas importante, al ser la que te da derecho a jugar la Champions. Nosotros ahora estamos en una situación totalmente diferente a hace unos meses y aunque tenemos que diferenciar las competiciones, debemos ir a muerte en cada una de ellas", concluyó.