Flamenco Festival vuelve a Nueva York con apuesta "diferente" por la música

Nueva York, 5 mar (EFE).- El Flamenco Festival vuelve a Nueva York desde mañana jueves con una gira que lo llevará a otras ciudades estadounidenses como Washington DC, Chicago o Miami, y que este año realiza una apuesta "diferente", enfocada en la música flamenca, aunque con la bailaora Sara Baras como cabeza de cartel.

Si bien el certamen ha apostado tradicionalmente por la danza flamenca como principal atractivo, dado su carácter universal y más comprensible para todos aquellos que no hablan español, el director del evento, Miguel Marín, explica a Efe que este año han decidido que el "leitmotiv" del festival sea "el sonido del flamenco".

El festival se ha consolidado como la principal plataforma para el flamenco en la escena cultural internacional cuando están a punto de cumplirse las dos décadas de su celebración en la Gran Manzana.

De hecho, hace apenas dos semanas Nueva York fue testigo del último espectáculo de Farruquito, que lleva por título el nombre del bailaor, y que supuso también la primera actuación pública de su hijo, "El Moreno", de apenas seis años, sobre las tablas, tal y como Farruquito hizo con su edad sobre los escenarios de Broadway.

Es este interés durante tanto tiempo y el público que congrega lo que ha impulsado la apuesta por los sonidos flamencos de la guitarra, el piano y la flauta y por una generación de artistas emergentes con "sonidos distintos" a los tradicionales del flamenco.

La cabeza de cartel será Sara Baras, que lleva a Nueva York su espectáculo "Sombras", representado en el New York City Center, que celebra su 75 aniversario y el vigésimo de la bailaora sobre las tablas.

A la Premio Nacional de Danza de España en 2003 se sumarán los espectáculos que tendrán lugar en el Joe's Pub de Nueva York, que contarán con el pianista Chano Domínguez, los guitarristas Miguel Ángel Cortés y Antonio Rey o los vocalistas Mara Rey, Ismael Fernández, Israel Fernández y el artista de jazz Sergio de Lope, entre otros.

Además, María Terremoto y Diego Guerrero presentarán por primera vez su trabajo en el marco de "Flamenco Eñe", en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El director del festival resaltó también la importancia de la cantante Rosalía, que participó en la edición del pasado año, que ha sido un aliciente al consumo de la música flamenca, aunque no ha motivado el giro hacia los sonidos de esta edición.

"Ojalá todo el mundo pudiera tener esa repercusión, esa capacidad de romper todas esas ideas que hay preconcebidas sobre el flamenco. Gracias a Rosalía se rompe un prejuicio, una idea antigua del flamenco", indica Marín.

Este jueves, además del espectáculo de Sara Baras, arrancarán los conciertos del Joe's Pub con "Trato", de Ismael Fernández, para luego dar paso al maestro Miguel Ángel Cortés, uno de los guitarristas más respetados y aclamados de las últimas décadas, que estrena espectáculo propio en Nueva York con "Sonatas en tres movimientos".

El guitarrista Antonio Rey se subirá al escenario el sábado con su espectáculo "Two Parts of Me", acompañado por la bailaora y cantaora Mara Rey, a quien seguirá ese mismo día María Terremoto con "La huella de mi sentío", acompañada por Nono Jero (guitarra) y José "El Pechuguita" (coros).

Por su parte Fernández, en colaboración con el World Music Insitute, trae "Universo Pastora", acompañado por Keko Baldomero (guitarra) el 10 de marzo.

Otro que debuta en Nueva York es Diego Guerrero, que el 10 de marzo lleva al público su primer trabajo discográfico, "Vengo caminando", que fue nominado como Mejor Álbum Flamenco en la pasada edición del Grammy.

Como en pasadas ediciones, el Festival se complementa con la exposición "Garabatos Flamencos" de Andrés Mérida, la presentación del libro "Sonidos Negros: On the Blacknes of Flamenco" de K. Meira Goldberg, o las clases de baile que se impartirán en el New York City Center.