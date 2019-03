Directora de Ficción de Atresmedia: "Todo debe empezar por la educación"

Madrid, 6 mar (EFE).- Para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres "todo tiene que empezar por la educación", sostiene la directora de Ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, que está convencida de que las mujeres ocuparán los mismos puestos que los hombres cuando se eduque en igualdad.

La reina de la ficción televisiva en España, responsable del éxito de producciones como "La casa de papel" o "Fariña", asegura que las mujeres pueblan el sector audiovisual, aunque reconoce que hay puestos técnicos en los que son "poco visibles" porque son roles asignados a los hombres.

En una conversación con Efe a pocos días del 8M, la también directora editorial de Atresmedia Studios confía en que el próximo viernes, 8 de marzo, las mujeres continúen "dejándose oír y dialogando" para lograr un mundo en igualdad.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, me considero feminista porque soy mujer y porque entiendo que todos somos iguales, mujeres y hombres, en todos los aspectos.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: El feminismo me ha ayudado a tener seguridad en mí misma y a pensar que por ser mujer tengo los mismos derechos que cualquier persona.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Son tantas las medidas... Creo que todo tiene que empezar por la educación y tomaría medidas en esa línea, en educar a los niños y niñas en igualdad. Todo lo que tenga que ver con la educación es fundamental para entender el mundo en el que nos movemos. Educar en igualdad conseguirá que las mujeres adquieran los mismos puestos que los hombres.

Es verdad que en la profesión audiovisual hay muchas mujeres, pero probablemente nos falta el reto de conseguir que determinados puestos técnicos sean asignados a mujeres porque somos poco visibles. Directores o técnicos de sonido son roles asignados a hombres.

Y desde un punto de vista social, hay que generar ayudas para dar seguridad a las mujeres igualando retribuciones y derechos.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Pocos, he sido afortunada en mi vida personal y laboral. Nunca me he sentido infravalorada por ser mujer y me he encontrado con el apoyo de las personas que han estado conmigo cuando he sido madre. No me he encontrado con dificultades pero entiendo que no les pasa lo mismo a todas las mujeres. EFE