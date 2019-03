El SNP critica el registro de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido

Edimburgo , 6 mar .- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) criticó hoy el registro de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y habló del caso de la anciana danesa Tove Macdonald que reside en Escocia y que debe inscribirse para poder permanecer en el país después del "brexit".

Durante la sesión de preguntas a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, el líder del SNP en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, alertó de la preocupación que sienten algunos ciudadanos comunitarios ante el hecho de tener que solicitar lo que se conoce como "estatus de asentado" y puso como ejemplo el caso de Macdonald.

Según afirmó Blackford, esta anciana de 87 años "se ve obligada por el Gobierno del Reino Unido a registrarse para quedarse en su propia casa, a pesar de haber vivido en Escocia durante casi 60 años".

El político nacionalista cuestionó a May acerca de por qué su Ejecutivo ha implementado este proceso de registro y le pidió que ponga fin "a la política despiadada y de maltrato" hacia los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que residen en Escocia y el resto del Reino Unido.

Calificó como "una vergüenza" que europeos como Tove que se han casado en Escocia, tienen hijos y nietos y "han construido su vida" en este territorio tengan que hacer un trámite de este tipo.

"Bajo los dañinos planes del 'brexit' de Theresa May, hasta 200.000 ciudadanos de la UE que viven en Escocia podrían verse obligados a registrarse bajo la amenaza de la deportación, aunque Escocia votó abrumadoramente a permanecer en la UE", sostuvo Blackford.

Se refirió así al hecho de que el 62 % de escoceses rechazó la salida del club comunitario, por lo que, defendió, no deberían ser "arrastrados fuera de la UE en contra de nuestra voluntad".

Su pregunta surgió después de que la televisión escocesa STV emitiese una entrevista en que Macdonald contó que había recibido la carta del Ejecutivo británico en que se le informaba del proceso de registro, lo que hizo aumentar su preocupación.

"Pensé que esto no podía ser porque he estado aquí durante muchos años. Pensé que era algo absolutamente disparatado. Me siento muy triste porque esta es mi casa y me siento más escocesa que danesa. No tengo adónde ir, este es mi hogar", afirmó la mujer.

Los 3,8 millones de comunitarios que residen en el Reino Unido ya pueden iniciar los trámites para registrarse de cara a la salida de la UE, prevista para el próximo día 29.

Ante las críticas que suscitó el sistema, el Gobierno decidió eliminar el pago de 65 libras (72 euros) con el que inicialmente se implementó la medida.