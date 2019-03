Casi el 70 % de atendidos por Cruz Roja son mujeres en situación vulnerable

Madrid, 6 mar (EFE).- El 68 % de las personas que son atendidas cada año por Cruz Roja, es decir siete de cada diez, son mujeres que arrastran problemas en el ámbito del trabajo y que han sufrido también en buena medida la desigualdad de género, y su máxima manifestación, la violencia machista.

Es más, el 77 % de las mujeres atendidas desde el programa de Mujeres en dificultad social de la organización han sufrido esta violencia de género.

Estas son algunos datos constatados por Cruz Roja en su último Boletín de Vulnerabilidad centrado en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Un informe en el que señala también con el mismo porcentaje, el 77 %, a las mujeres que están desempleadas y que carecen de cobertura económica, según informa la institución humanitaria.

Las mujeres también son mayoría entre quienes no pueden buscar empleo por cuestiones relacionadas con el cuidado y la problemática se refleja de tal forma que de las personas que dicen que no pueden trabajar porque no tienen con con quién dejar a sus hijos ellas representan el cien por cien.

Una carga que se une también a otra: más del 70 % de quienes tienen a su cuidado a personas mayores o dependientes son mujeres.

En 2018, según Cruz Roja, 48.000 mujeres participaron en distintos proyectos de empleo de la organización, que logró la inserción laboral del 43 % y consiguió que el 35% se formara profesionalmente.

Desde Cruz Roja Juventud se ha impulsado bajo el lema "Mujeres en poder, Mujeres empoderadas" una campaña con la que se pretende impulsar la igualdad de género a través del empoderamiento de las mujeres y de la toma de control "de sus propias vidas".