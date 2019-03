Carlos Sainz: "McLaren tiene capacidad de sobra para crear un coche ganador"

Madrid, 6 mar (EFE).- Cuatro años después de su estreno en la Fórmula Uno, Carlos Sainz (Madrid, 1994) sigue teniendo presente el sueño que le llevó hasta ahí: "Ser campeón del mundo".

El '55' de McLaren, sin embargo, tiene claro que no será esta temporada cuando se ciña la corona. Tampoco la siguiente. En Woking trabajan para recuperar la grandeza de la escudería "a medio plazo".

Según reconoció este miércoles en una entrevista a EFE, Carlos Sainz se ve "con la experiencia necesaria y con el talento y la rapidez suficiente para liderar este proyecto".

"Es un desafío muy importante, no solo para mí sino para todos los miembros del equipo. Todos vimos a McLaren ganar carreras en 2012, hace siete años, y por ello hay que ser positivos. Hay que saber que el equipo tiene capacidad de sobra para crear un coche ganador, lo que hay que hacer es redirigir un poco el rumbo, reestructurar el equipo y empezar desde abajo otra vez un camino hacia la recuperación", dijo el piloto de Estrella Galicia 0,0.

- Pregunta (P): Inicia su quinta temporada en la Fórmula Uno. ¿Tenía claro en 2015 que llegaba para quedarse?

- Respuesta (R): Sí. Mi objetivo siempre ha sido, primero, llegar a la Fórmula Uno; luego me puse el objetivo de ser campeón del mundo algún día. Es en lo que estoy trabajando en el día a día.

- P: ¿Le queda lejano su debut, en Australia, en 2015?

- R: Me parece que fue hace nada. De hecho, me acuerdo prácticamente de muchos detalles de ese fin de semana y parece mentira que hayan pasado cuatro años. Me parece increíble, sobre todo, porque ahora con 24 años ya no se me considera uno de los jóvenes. Eso demuestra lo rápido que pasa el tiempo.

- P: ¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años?

- R: El balance es positivo. Si hace cuatro años me hubieses dicho que en cuatro años iba a formar parte de un equipo como McLaren, habiendo pasado por Renault y habiendo sido el piloto que más puntos ha conseguido en la historia para Toro Rosso, el equipo 'B' de Red Bull, creo que hubiese estado muy contento.

- P: ¿Hubiese firmado estar en 2019 conduciendo un McLaren?

- R: Sí, pero en 2015 no hubiese sabido que en 2019 McLaren iba a estar atravesando una época un poco más complicada. Pero sí, mi objetivo como piloto siempre ha sido formar parte de escuderías campeonas del mundo, como Renault o McLaren.

- P: ¿Qué implica llegar a McLaren en este momento?

- R: Es un desafío muy importante, no solo para mí sino para todos los miembros del equipo. Todos vimos a McLaren ganar carreras en 2012, hace siete años, y por ello hay que ser positivos. Hay que saber que el equipo tiene capacidad de sobra para crear un coche ganador, lo que hay que hacer es redirigir un poco el rumbo, reestructurar el equipo y empezar desde abajo otra vez un camino hacia la recuperación. En eso estamos ahora.

- P: ¿Se ve capaz de liderar este proceso?

- R: Sí. Si no, no hubiera firmado por este equipo. Me veo con la experiencia necesaria y con el talento y la rapidez suficiente para liderar este proyecto.

- P: ¿Piensan a medio plazo?

- R: Sí, a medio plazo. Ojalá sea a corto plazo, pero a mí me da la sensación de que va ser más a medio o largo plazo. Me encantaría ser campeón del mundo el año que viene pero ahora mismo eso es complicado. Es un proyecto a medio o largo plazo porque sé que va a llevar unos años de recuperación.

- P: ¿Qué valoración hace de la pretemporada?

- R: La pretemporada ha sido positiva. Ha habido cambios, mucha más preparación, muchas más vueltas, menos problemas. El equipo está aprendiendo de errores pasados y ya estamos dando pequeños pasos hacia delante.

- P: ¿Qué previsiones tenían antes de empezar a rodar?

- R: Teníamos la intención de dar muchas más vueltas que el año pasado y las hemos dado. Como en Fórmula Uno no sabemos dónde van a estar los demás, es muy difícil ponerse cualquier tipo de objetivo en cuanto a rendimiento. Sabes lo que estás haciendo tú, pero no sabes lo que están haciendo los demás equipos. Ahora en Australia hay que ver cómo va cada uno y una vez veamos cómo va el McLaren en Australia habrá que ponerse objetivos a más corto plazo.

- P: ¿Dónde cree que le colocará la parrilla?

- R: No tengo ni idea. Quiero hacer la 'qualy' de Australia, ver dónde está el coche en cuanto a rendimiento absoluto, ver dónde están los demás y, una vez sepamos más o menos dónde está cada uno, nos pondremos a pensar bien los pasos que queremos dar y donde queremos estar a final de año.

- P: Por tanto, pase lo que pase, Australia no será definitivo.

- R: Pase lo que pase, Australia no es definitivo. Es la primera carrera de 21. Y la primera carrera en un periodo de dos años. Lo más importante es donde estaremos dentro de dos años cuando hayamos visto, espero, una progresión.

- P: ¿Cómo sería un 2019 ideal para usted?

- R: Me gustaría que hubiese un claro progreso en rendimiento del equipo de la primera carrera a la veintiuno, que es en Abu Dabi. Me gustaría estar más adelante en Abu Dabi que en Australia.

- P: ¿Es realista pensar en conseguir su primer podio?

- R: Soñar es gratis. Si McLaren me da un coche para hacer podios, los voy a hacer. Y si surge la oportunidad, porque los dos Red Bull o los dos Ferrari y un Mercedes fallan en alguna carrera, quiero ser el que aproveche la oportunidad para conseguir un podio. Ahora mismo, en condiciones normales, el podio en la Fórmula Uno está un poco demasiado lejos.

- P: ¿Esta temporada asume el legado de Fernando Alonso?

- R: Asumo que seré el único español en la parrilla. Ojalá la afición española esté pegada a la televisión esperando que haga las cosas bien. Yo, como piloto y como español, intentaré representar a mi país y a mí mismo de la mejor forma posible. Lo afronto con ganas porque eso querrá decir que habrá un poco más de atención y lo disfrutaré con la afición. Ojalá podamos disfrutar juntos de un buen año y que cada vez más gente se vaya enganchando a la Fórmula Uno.