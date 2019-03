Belén Bermejo : La mujer ha sido ninguneada en la literatura

Madrid, 6 mar (EFE).- "Las mujeres han sido ninguneadas en la historia de la literatura" y silenciadas a lo largo de la historia, critica la editora literaria Belén Bermejo, quien rechaza la distinción entre literatura de hombres y de mujeres: "Hay buena literatura y mala literatura".

Las mujeres son mayoría en el sector editorial y también leen más que los hombres, cuenta la editora de Espasa, pero tanto los puestos directivos como los premios literarios tienen, mayoritariamente, nombre masculino, algo contra lo que aún hay que luchar.

Bermejo defiende que cualquier persona "medianamente inteligente" ha de ser feminista porque, recuerda, el feminismo es el principio de igualdad de los derechos del hombre y la mujer.

Cuando quedan dos días para las movilizaciones del 8M, la editora de Luis Eduardo Aute, Nacho Vegas, Silvia Herreros o Juan Tallón denuncia en una conversación con Efe que en la literatura, como en todos los ámbitos, existe un techo de cristal para la mujer.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Soy feminista porque creo que es lo que hay que ser el en 2019. Cualquier persona que se precie de ser medianamente inteligente ha de ser feminista porque el feminismo es el principio de igualdad de los derechos del hombre y la mujer.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: Me ha ayudado a sentirme más representada de cara a la sociedad y me ha servido para luchar contra este machismo, absolutamente metido en la sociedad. Creo que con la ayuda de todas las mujeres sentirse representada es un avance.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Dos medidas se quedan cortas porque hay mucho por hacer. Se me ocurre fomentar el empleo para la mujer en todas las capas y trabajos. Es fundamental que puedan trabajar libremente y tengan su independencia económica para que puedan tomar decisiones de manera más independiente.

También hay que proteger a las mujeres de la violencia de género, es otro de los puntos fundamentales.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Yo profesionalmente no me he encontrado con ningún obstáculo, pero esto no quiere decir nada porque conozco a mujeres que sí. Trabajo en un sector, el editorial, en el que hay muchas mujeres pero no en los altos puestos de control. Salvo en contadas excepciones son hombres. Hay un techo de cristal en todos los sectores y hay que luchar contra ello.

No me gusta distinguir entre literatura de hombres y de mujeres; hay buena literatura y mala literatura. Pero es verdad que las mujeres han sido ninguneadas en la historia de la literatura, que han sido ninguneadas en la Historia y que en muchas épocas han sido silenciadas. EFE