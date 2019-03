Begoña Arana, Premio Social Fundación Princesa de Girona 2019

Cáceres, 6 mar (EFE).- Begoña Arana Álvarez, directora de Nuevo Hogar Betania de la Línea de la Concepción (Cádiz), ha sido galardonada con el Premio Princesa de Girona en la categoría Social de 2019, que ha sido dado a conocer este miércoles en Cáceres durante un acto presidido por la reina Letizia.

Este galardón reconoce a jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, han logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y logros tangibles, en el marco de entidades o empresas sociales.

La premiada ha sido elegida por un jurado formado por Héctor Colunga, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón; el fundador de Bolsa Social, José Moncada; el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; el coordinador de Cruz Roja España, Antoni Bruel;la expresidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo; la titular de Abacus, Maravillas Rojo, y la pedagoga Roser Batlle.

El jurado, en palabras de Batlle, ha valorado el compromiso y la dedicación de Begoña Arana, cuya asociación sin ánimo de lucro atiende a personas en situación de exclusión social, desde quienes carecen de hogar hasta reclusos, inmigrantes y mujeres víctimas de trata de seres humanos, entre otros colectivos.

Natural de La Línea de la Concepción (1985), Begoña Arana Álvarez, es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología y Seguridad Pública. La joven linense, que ha sido informada del fallo del jurado a través de una llamada telefónica, ha dado las gracias por el premio y ha instado a la sociedad a poner el foco en las personas más necesitadas.

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) convoca anualmente cinco premios -Empresa, Investigación científica, Social, Artes y Letras, y Entidad internacional- con la voluntad de promover la iniciativa y el esfuerzo, la investigación y la creatividad, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores.

El acto institucional ha sido presidido por doña Letizia, que ha estado acompañada por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno, Yolanda García; la presidente de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y la titular de la Diputación, Rosario Cordero, entre otras autoridades.

Conducido por el periodista Juan Carlos Ortega, el evento ha contado con la participación del fundador del centro de innovación Imagine Creativity Center y residente en Silicon Valley (California), Xavier Verdaguer.

Este último ha coordinado un taller de innovación en el que han participado 200 jóvenes extremeños, distribuidos en varios equipos y que han contado con el apoyo de personas premiadas en otros años, como el doctor Pere Barri; el director de la Asociación Ítaca, Felipe Campos; la lingüista fundadora de Change Dyslexia, Luz Rello, y la impulsora de la ONG 'It will be', Arancha Martínez.

Su reto era elevar ideas y propuestas enfocadas a dar respuesta al reto fijado por la FPdGi para este año: "solo en casa: ideas para prevenir la soledad de las personas mayores".

Los jóvenes han recibido la visita de doña Letizia, quien se ha interesado por los proy ectos e ideas que durante casi tres horas han generado los participantes, muchos de ellos relacionados con el uso de aplicaciones tecnológicas de fácil manejo, como un bastón multifuncional que permite realizar llamadas de urgencia.

También han presentado proyectos más colaborativos y asociativos para mayores, como un "escape room", la alfabetización acústica y la creación de bloques de viviendas donde residen personas ancianas como alternativa a los geriátricos.

Una propuesta de convivencia es la que ha resultado ganadora en el reto planteado a los jóvenes extremeños. 'Conviven', título de la iniciativa, plantea que personas ancianas e inmigrantes compartan espacios para aminorar la soledad, un problema que ambos colectivos presentan.