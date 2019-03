Barcelona Bridal Fashion Week bate su récord de participación con 400 firmas

Barcelona, 06 mar (EFE).- La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (VBBFW) 2019 bate su récord de firmas participantes con 400 marcas confirmadas, un 70 % de ellas internacionales, un 10 % más que en su última edición.

Algunos de los estrenos de esta temporada son la firma malaya The Atelier Couture, cuyo director creativo es el famoso maestro del calzado Jimmy Choo, y el estadounidense Zac Posen, conocido por su participación en el programa de televisión "Project Runway".

Desde Estados Unidos participan de nuevo grandes firmas como Justin Alexander, Morilee, Theia, Demetrios, Badgley Mischka, Hayley Paige, JLM Group, Lazaro, Maggie Sottero o Randy Fenoli, el diseñador protagonista del programa televisivo "Say yes to the Dress", y acuden por primera vez Sareh Nouri, Anne Barge, Casablanca y Savannah Miller.

Entre los nombres italianos vuelven Peter Langner y Carlo Pignatelli, y hacen su debut en el evento Antonio Riva, Tosca, Maison Signore, Iris Noble y Valentini.

El salón de la VBBFW también contará con las marcas líderes del sector español como Pronovias, Rosa Clará, Jesús Peiró, Yolancris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilà, Marco y María, Novia D?Art, Tot-Hom, Victoria -firmada por la diseñadora sevillana Vicky Martín Berrocal- y la colección cápsula de Higar Novias, creada por Hannibal Laguna, entre muchas otras.

Otras firmas participantes son la británica Caroline Castigliano, la belga Marylise, la francesa Cymbeline, la rumana Rhea Costa, la libanesa Saiid Kobeysi, la israelí Liz Martinez y la australiana Rachel Gilbert.

Según las previsiones de la organización, este año se superarán los 21.000 visitantes registrados en 2018 y el 76 % de los compradores estratégicos contactados directamente por el salón ya han confirmado su presencia.

La pasarela de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week tendrá lugar del 23 al 26 de abril y dará el relevo a la feria comercial del evento, que abrirá del 26 al 28 de abril.

Tanto los desfiles como la feria se realizarán en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.