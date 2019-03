Ayuso sobre acta del máster: Es un carajal que espero que explique Cifuentes

Madrid, 6 mar (EFE).- La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que el acta de la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, por cuya presunta falsedad la Fiscalía pide 3 años de cárcel para la expresidenta regional, es "un entuerto y un carajal" que espera que explique.

En una entrevista en Onda Cero, la candidata popular ha defendido la presunción de inocencia de Cifuentes y ha denunciado un "linchamiento" mediático contra la exdirigente del PP, que está citada a las 10.45 horas de este miércoles en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid, a la que no acudirá el PP.

Díaz Ayuso ha considerado asimismo que el caso del máster es "un tema personal" por el que Cifuentes está dando ya cuentas en un juzgado y que nada tiene que ver con su gestión como presidenta, a pesar de que la supuesta falsificación del acta de defensa se habría producido cuando Cifuentes aún era la jefa del Ejecutivo autonómico.

"Creo en la presunción de inocencia y creo que es el momento para que ella lo explique, que explique si ella lo pidió, si lo hicieron a sus espaldas, si es lo que quería, si ella hizo ese máster o no lo hizo, todo eso es lo que tiene que explicar ella y se tiene que defender", ha añadido Díaz Ayuso, que considera que "ahí no puede entrar" y no puede "defenderlo" porque "son temas personales".

Díaz Ayuso, que no tiene "ni idea" de si Cifuentes acudirá o no al Parlamento madrileño, ha defendido la "honradez" y la buena gestión de la expresidenta durante "tres cuartas partes" de la legislatura.

Tampoco tiene "ni idea" de qué quiere hacer Cifuentes en el futuro o de si volvería a la política y, aunque le pedirá consejo, ve "impensable" contar con ella en su Gobierno.